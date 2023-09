Xbox iepazīstina ar Xbox Mastercard, lai apbalvotu spēlētājus

By

Xbox ir atklājis savu jaunāko piedāvājumu spēlētājiem: oficiālo Xbox Mastercard. Barclays izsniegtā kredītkarte ļauj lietotājiem nopelnīt punktus no ikdienas pirkumiem, kurus var izpirkt spēlēm vai papildinājumiem Xbox veikalā. Karte piedāvā arī iespēju to personalizēt ar lietotāja spēlētāja birku, kas iegravēts vienā no pieciem dažādiem dizainiem ar Xbox logotipu. Tomēr kartes iegūšanai ir daži ierobežojumi. Pretendentiem ir jābūt Xbox Insiders un jādzīvo ASV kontinentālajā daļā, Aļaskā vai Havaju salās.

Līdzīgi kā citām uz atlīdzību balstītām kredītkartēm, lietotāji nopelna punktus par katru USD 1, ko viņi iztērē spēlētāja kredītkartei. Viņi var nopelnīt vēl vairāk punktu, veicot pirkumus noteiktās vietās. Tas ietver 5x punktu nopelnīšanu par piemērotiem produktiem Xbox un Microsoft veikalos un 3x punktus par piemērotiem straumēšanas pakalpojumiem, piemēram, Disney Plus un Netflix. Karte piedāvā arī 3 punktus par piemērotiem ēdināšanas pakalpojumu piegādes pakalpojumiem, piemēram, Grubhub un Doordash.

Sīkāka informācija par citiem piemērotajiem veikalu skatlogiem joprojām ir neskaidra. Piemēram, nav skaidrs, vai, iegādājoties spēles preces, izmantojot Xbox kontu, piemēram, Overwatch monētas, var nopelnīt 5x punktus. Xbox Mastercard dalībnieki saņem 50 ASV dolāru bonusu punktu veidā pēc pirmā pirkuma un trīs mēnešu bezmaksas Xbox Game Pass Ultimate ar iespēju to uzdāvināt draugam, ja jau ir Game Pass dalībnieks.

Lai pieteiktos Xbox Mastercard, lietotājiem ir jākļūst par Xbox Insider. To var viegli izdarīt, datorā lejupielādējot Xbox Insider Hub no Microsoft veikala vai Xbox konsolē meklējot “Xbox Insider Bundle” un instalējot centrmezglu. Xbox Insiders pieteikšanās sākas 21. septembrī, savukārt pārējām ASV būs jāgaida līdz 2024. gadam, lai pieteiktos kredītkartei.

Avoti:

1. Xbox ziņu emuārs

2. The Verge