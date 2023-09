Digitālo publisko infrastruktūru transformējošā ietekme Indijā

By

Indijas digitālās publiskās infrastruktūras (DPI) ir saņēmušas starptautisku atzinību no Pasaules Bankas par to pārveidojošo ietekmi pēdējo desmit gadu laikā. Pasaules Bankas dokumentā, kas sagatavots kā daļa no G20 globālās partnerības finanšu iekļaušanai, tika atzīti Narendra Modi vadītās valdības centieni īstenot DPI un uzsvērta valdības politikas un regulējuma izšķirošā loma šīs ainavas veidošanā.

Viens no ievērojamākajiem sasniegumiem, kas uzsvērts ziņojumā, ir Indijas straujais progress finansiālās iekļaušanas jomā. Jan Dhan Yojana (JAM) Trīsvienībai, kas sastāv no Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar un mobilajiem numuriem, bija būtiska loma finanšu iekļaušanas līmeņa paaugstināšanā. Tikai sešu gadu laikā Indijai izdevās paaugstināt savu finansiālās iekļaušanas līmeni no 25 % 2008. gadā līdz vairāk nekā 80 % pieaugušo. Šis nozīmīgais lēciens saīsināja ceļu uz finansiālo iekļaušanu līdz pat 47 gadiem, galvenokārt saistībā ar DPI ietekmi.

Lai gan DPI bija izšķiroša loma šī varoņdarba sasniegšanā, ziņojumā ir atzīta arī citu ekosistēmu mainīgo lielumu un politiku nozīme. Tie ietver iejaukšanos, lai izveidotu labvēlīgāku tiesisko un normatīvo regulējumu, valsts politikas, lai paplašinātu konta īpašumtiesības, un Aadhaar izmantošana identitātes pārbaudei.

Indijas DPI ir ne tikai pārveidojuši publisko sektoru, bet arī uzlabojuši privāto organizāciju efektivitāti. Nebanku finanšu uzņēmumi (NBFC) ziņoja par pozitīvu ietekmi, piemēram, par 8% augstāku konversijas likmi MVU aizdevumos, par 65% samazinājumu amortizācijas izmaksām un 66% samazinājumu krāpšanas atklāšanas izmaksām.

Pārskatā tika uzsvērts arī Indijas vienotās maksājumu saskarnes (UPI) veiksmes stāsts. 2023. gada maijā vien bija vairāk nekā 9.41 miljards UPI darījumu, kuru vērtība ir aptuveni 14.89 triljoni ₹. 2022.–23. finanšu gadā UPI darījumu kopējā vērtība gandrīz sasniedza 50% no Indijas nominālā IKP. UPI-PayNow savstarpējā saikne starp Indiju un Singapūru, kas tika ieviesta 2023. gada februārī, ir veicinājusi ātrākus, lētākus un pārskatāmākus pārrobežu maksājumus, kas atbilst G20 finanšu iekļaušanas prioritātēm.

Visbeidzot, Indijas DPI ir bijusi galvenā loma finanšu iekļaušanas paātrināšanā un gan publiskā, gan privātā sektora pārveidē. Digitalizācijas centieni apvienojumā ar atbalstošu politiku un noteikumiem ir veicinājuši Indijas progresu niecīgā laika posmā, kāds tas būtu bijis tradicionāli. Tādu iniciatīvu kā JAM Trinity un UPI panākumi parāda digitālās infrastruktūras spēku ekonomikas izaugsmes un iekļautības veicināšanā.

