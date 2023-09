Uz pierādījumiem balstīta prakse un programmas Can't Wait to Learn evolūcija

Can't Wait to Learn, War Child digitālās izglītības programma konfliktu skartajiem bērniem, vienmēr ir balstījusies uz zinātniskiem pierādījumiem. Tomēr, lai intervence tiktu uzskatīta par patiesi “pamatotu uz pierādījumiem”, tai ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Pateicoties liela mēroga pētījumam Ugandā, Can't Wait to Learn tagad ir izpildījis šos kritērijus, iezīmējot aizraujošu programmas attīstību.

Uz pierādījumiem balstīta prakse ir jēdziens, ka profesionālajai praksei, piemēram, aprūpei, izglītībai vai psihosociālam atbalstam bērniem, ir jābūt balstītai uz zinātniskiem pierādījumiem. Tas ietver stingru pētniecības procesu izmantošanu, lai pierādītu intervences ietekmi, nevis paļauties uz tradīcijām, intuīciju vai personīgo pieredzi. Palīdzības organizācijām jābūt gatavām uzņemties atbildību, lai nodrošinātu, ka tās nenodara vairāk ļauna nekā labuma.

Uz pierādījumiem balstīta pieeja sākas ar intervencēm, kurās tiek veikta zinātniska izpēte, piemēram, priekšizpētes vai kontrolētu izmēģinājumu veikšana. Šo pētījumu rezultāti tiek izmantoti, lai pielāgotu un uzlabotu metodi, ja tie ir nepārliecinoši vai nepietiekami. Ja konstatējumi ir pozitīvi, iejaukšanās virzās uz nākamo novērtēšanas posmu.

Nevaru sagaidīt, lai uzzinātu, Ugandā pēdējo 18 mēnešu laikā tika veikts randomizēts kontrolēts pētījums. Pētījumā piedalījās 1507 bērni no 30 Isingiro rajona skolām. Puse skolu parastās angļu valodas un matemātikas stundas aizstāja ar Can't Wait to Learn, lai tieši salīdzinātu to efektivitāti. Pētījuma rezultāti, kas drīzumā tiks publicēti zinātniskā žurnālā, parāda, ka Can't Wait to Learn ne tikai darbojas labāk nekā standarta izglītība, bet arī pārspēj lielāko daļu EdTech programmu, ko izmanto līdzīgos apstākļos.

Šis izmēģinājums Ugandā padara Can't Wait to Learn par pilnvērtīgu, uz pierādījumiem balstītu programmu. Tā ir daļa no 10 pētījumu kolekcijas, ko War Child veica tādās valstīs kā Čada, Jordānija, Libāna un Sudāna kopš programmas sākuma. Sudānā veikts pētījums atklāja, ka bērni gandrīz divas reizes vairāk uzlabojuši matemātiku un gandrīz trīs reizes vairāk lasīšanas, salīdzinot ar valdības mācību programmu ārpusskolas bērniem.

Šis Ugandas pavērsiens iezīmē Can't Wait to Learn mērogošanas ceļojuma sākumu. Atbilstoši lokalizācijas pieejai programmas īstenošana ir nodota vietējās pašvaldības pārziņā. Izmantojot pētījumus, daloties ar to, kas darbojas un kas nē, Can't Wait to Learn mērķis ir veicināt nozīmīgu progresu, nodrošinot bezmaksas, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību visiem konfliktu skartajiem bērniem.

Programma Can't Wait to Learn sākotnēji tika izstrādāta Sudānā 2012. gadā, un kopš tā laika tas ir pārbaudīts un ieviests dažādās valstīs. Līdz šim tas ir sasniedzis aptuveni 100,000 XNUMX bērnu, un ir daudzsološas nākotnes izaugsmes perspektīvas.

