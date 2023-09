Vīrusu kāpšanas spēles tikai uz augšu veidotājs! Stream dēļ tiek noņemts nosaukums no Steam

Populāras neatkarīgās kāpšanas spēles Only Up!, kas ieguva ievērojamu uzmanību Twitch straumēs, izstrādātājs ir pieņēmis lēmumu noņemt spēli no Steam. Tas notika pēc tam, kad izstrādātājs saskārās ar apsūdzībām par īpašuma tiesību pārkāpšanu un NFT reklamēšanu. Paziņojumā radītājs pauda vēlmi pāriet no spēles un koncentrēties uz savu labklājību.

Spēles Steam lapā ievietotajā atjauninājumā solo izstrādātājs, kas pazīstams kā SCKR Games, paskaidroja spēles noņemšanas iemeslus. Viņi atzina, ka ir pieļāvuši kļūdas un atzīmēja, ka ar spēli saistītais stress ir darījis savu. Izstrādātājs norādīja: “Spēle visus šos mēnešus ir mani turējusi lielā stresa stāvoklī. Tagad es vēlos atstāt spēli aiz muguras."

Spēle ir oficiāli izņemta no Steam veikala, un tās nosaukums ir mainīts uz “nav pieejama”. Tomēr kešatmiņā saglabāto spēles saraksta versiju joprojām var atrast interneta arhīva Wayback Machine.

Tikai uz augšu! ieguva popularitāti vietnē Twitch tā ārkārtējo grūtību dēļ. Spēlētāji iejutās Džekija lomā, pusaudzis no nelabvēlīgas vides un vēlas izvairīties no nabadzības. Spēlē spēlētājiem bija jāpārvietojas sarežģītos cauruļu un citu objektu labirintos bez saglabāšanas funkcijas, kas nozīmē, ka kritieniem bija jāsāk no sākuma. Izstrādātājs paskaidroja, ka spēles uzmanības centrā bija likmju palielināšana katrā līmenī un neveiksmju sāpju uzsvēršana.

Spēle piesaistīja līdz pat 280,000 5.6 vienlaicīgu skatītāju pakalpojumā Twitch un ieguva 3 miljonus skatījumu pakalpojumā YouTube tikai divu mēnešu laikā, izmantojot videoklipu. Tomēr Tikai uz augšu! jūnija beigās tika noņemts no Steam iespējamu autortiesību pārkāpumu dēļ, XNUMXD māksliniekam apsūdzot SCKR Games nelicencēta īpašuma izmantošanā. Spēle vēlāk tika atjaunota, pārkāpuma līdzekli aizstājot ar Atlasa statuju.

SCKR Games plāno atgriezties pie spēļu izstrādes ar jaunu projektu ar nosaukumu Kith. Viņi plāno paņemt pārtraukumu, turpināt izglītību spēļu dizaina jomā un strādāt ar nelielu komandu šajā jaunajā projektā. Izstrādātājs cer uzlabot savas prasmes un radīt unikālu spēļu pieredzi.