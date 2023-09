Pieaug satraukums par iPhone 15 jaunināšanu

By

Saskaņā ar neseno Savings.com ikgadējo pētījumu ziņojumu, pat 16% Apple esošo lietotāju plāno jaunināt uz iPhone 15, kad tas tiks izlaists. Tas ir lielāks procents nekā iepriekšējiem iPhone modeļiem, jo ​​14% plāno jaunināt uz iPhone 14 un 10% iPhone 13. Neskatoties uz gaidāmajiem augstajiem cenu punktiem, iPhone 15 jauninājums ir saistīts ar lielāku satraukumu nekā iepriekšējos gados.

Viens no faktoriem, kas veicina šo aizrautību, ir to lietotāju skaits, kuri vēlas jaunināt no vecākiem modeļiem, piemēram, iPhone 11 un iPhone X. Tas liecina, ka Apple varētu saglabāt savu tirgus daļu viedtālruņu nozarē. Tomēr ziņojums arī atklāj, ka cena ir būtisks atturošs faktors potenciālajiem modernizētājiem. Vairāk nekā puse pašreizējo iPhone īpašnieku (53%) neplāno veikt jaunināšanu, galvenokārt izmaksu apsvērumu dēļ.

Apple ir skaidri norādījis, ka neveicina ikgadēju ierīču jaunināšanu un atbalsta savas ierīces ilgāku laiku, salīdzinot ar konkurentiem. Lai gan ikgadējo jauninājumu tendence var samazināties, joprojām ir 10% cilvēku, kas meklē ikgadēju jaunināšanu.

Ziņojumā ir norādītas populārākās spekulācijas saistībā ar jaunajām iPhone ierīcēm, tostarp kameru kvalitātes, akumulatora darbības laika un RAM uzlabojumi. Īpaši vēlami ir akumulatora uzlabojumi, jo 43% lietotāju, kuri sākotnēji neplānoja jaunināt, paziņoja, ka pārskatītu, vai iPhone 15 iestrādātu šo funkciju.

Saskaņā ar Savings.com datiem tie, kuriem pašreizējie iPhone ir bijuši trīs gadus, visticamāk, nomainīs iPhone 15, savukārt 10% lietotāju, kuriem iPhone ir jaunāki par gadu, joprojām plāno veikt jaunināšanu.

Noslēgumā jāsaka, ka par iPhone 15 jaunināšanu pieaug satraukums, jo lielāks skaits lietotāju plāno veikt jaunināšanu, salīdzinot ar iepriekšējiem modeļiem. Lai gan cena joprojām attur daudzus, jauno ierīču uzlabotās funkcijas, jo īpaši kameras un akumulatora veiktspējas jomā, rada interesi potenciālo uzlabotāju vidū.

Avoti:

– Savings.com gada pētījuma ziņojums