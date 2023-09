Grāda mācekļu izmantošana, lai novērstu digitālo prasmju trūkumu

By

Māceklības nodevu Apvienotās Karalistes valdība ieviesa 2017. gadā, lai lielie darba devēji varētu ieguldīt māceklības apmācībā. Darba devējiem, kuru algas rēķins pārsniedz 3 miljonus sterliņu mārciņu gadā, ir jāiemaksā nodevu fondā 0.5% no kopējā gada algas rēķina. Pēc tam viņi var izmantot šos līdzekļus, lai segtu savas mācekļa apmācības un novērtēšanas izmaksas vai nodotu tās citam darba devējam. Tomēr visi neizmantotie līdzekļi beidzas.

Ir pieejams plašs mācekļu standartu klāsts dažādos līmeņos, tostarp digitālajās profesijās. Mācekļu un tehniskās izglītības institūts (IfATE) nodrošina profesiju kartes, lai palīdzētu darba devējiem noteikt mācekļu progresēšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas ceļus. Profesionālās universitātes, piemēram, Bekingemšīras Jaunā universitāte (BNU), ir iekļuvušas arī augstākās izglītības un grādu mācekļu tirgū, piedāvājot māceklības pakalpojumus tādās nozarēs kā veselības aprūpe, kārtības nodrošināšana, inženierija, uzņēmējdarbība un vadība, kā arī digitālā nozare.

Darba devēji bieži pieņem darbā mācekļus zemāka līmeņa mācekļu programmās un piedāvā viņiem iespējas uzlabot prasmes līdz pilna grāda līmeņa kvalifikācijai. Tas ļauj mācekļiem iegūt pilnu bakalaura grādu īsākā laika posmā, salīdzinot ar tradicionālajiem četriem gadiem.

Lai gan var rasties bažas par mācekļa prakses pabeigšanas rādītājiem, darba devējiem rūpīgi jāapsver to pakalpojumu sniedzēju pieredze, kurus viņi apsver. Piemēram, BNU digitālo un tehnoloģiju risinājumu profesionālā (BSc) grāda mācekļa prakses pabeigšanas līmenis pārsniedz 90%. Šim konkrētajam mācekļu standartam ir seši atšķirīgi ceļi, tostarp programmatūras inženierija, IT konsultācijas, kiberdrošība, tīklu veidošana, datu analīze un biznesa analīze.

Apmācību nodrošinātāji var piedāvāt dažādus piegādes modeļus, piemēram, dienas izlaišanas vai bloka piegādi. Viņi var arī izstrādāt individuālus piegādes modeļus darba devējiem, kuri var pieņemt darbā minimālu skaitu mācekļu.

Grāda mācekļa prakse var būt transformējoša personības attīstības ziņā. Tie sniedz izglītojamajiem vērtīgu darba pieredzi un iespēju iegūt grādu, neuzkrājot parādus. Pakāpju māceklības ir ne tikai skolas beigušie; tie sniedz labumu arī esošajiem darbiniekiem, kuri vēlas uzlabot prasmes vai karjeras maiņu, kas meklē jaunas iespējas. Šī mācekļa prakse arī mazina prasmju plaisu starp universitātes izglītību un nozares prasībām.

Lai efektīvi izmantotu grādu mācekļa praksi, lai samazinātu digitālo prasmju trūkumu, darba devējiem ir jāizveido mācekļa lomas vai jāpiedāvā esošajiem darbiniekiem apmaksātas apmācības. Viņiem būtu jāņem vērā arī mācekļa prakses līmenis un īpašie mācekļu standarti, kas atbilst viņu darbaspēka vajadzībām.

Lai orientētos sarežģītajā mācekļu pasaulē, darba devēji var meklēt veiksmīgus piemērus no citām organizācijām. Piemēram, Crimson, IT uzņēmums, kas atrodas Rietummidlendā, ir izstrādājis veiksmīgu mācekļa programmu. Viņi pieņem darbā skolas beidzējus 4. līmeņa mācekļa programmās un piedāvā viņiem iespēju turpināt IT konsultanta grāda mācekļa praksi. Viņiem ir augsts mācekļu īpatsvars savā biznesā un stingra apņemšanās audzināt nākotnes talantus.

Noslēgumā jāsaka, ka grāda mācekļa prakse var novērst digitālo prasmju trūkumu un sagatavot nākamo digitālo tehnologu paaudzi. Izmantojot mācekļa nodevu un sadarbojoties ar uzticamiem apmācību sniedzējiem, darba devēji var sniegt vērtīgas iespējas indivīdiem attīstīt savas prasmes un iegūt darba pieredzi jaunās tehnoloģijās.

