Unity ievieš jaunas maksas spēļu izstrādātājiem

Uzņēmums Unity Technologies nesen paziņoja par būtiskām izmaiņām spēļu izstrādātāju maksas struktūrā. Uzņēmums tagad izsekos spēļu instalēšanas gadījumu skaitu un ieņēmumus kā daļu no jaunās Unity Runtime Fee. Šī maksa ir noteikta, pamatojoties uz to, cik reižu lietotāji ir lejupielādējuši kvalificētu spēli. Unity uzskata, ka sākotnējās instalēšanas maksas iekasēšana ļaus veidotājiem saglabāt pastāvīgu finansiālo ieguvumu no spēlētāju iesaistīšanās atšķirībā no ieņēmumu sadales modeļa.

Tomēr šī fiksētā maksa var radīt bažas spēļu izstrādātājiem, kuri pārdod spēles par zemāku cenu. Unity Runtime Fee būs papildu izdevumi papildus citām maksām, piemēram, Steam 30% samazinājumam. Jaunā maksas struktūra ietekmē dažādus Unity lietotāju līmeņus:

Unity Personal un Unity Plus: izstrādātāji, kuri pēdējo 200,000 mēnešu laikā ir nopelnījuši USD 12 200,000 vai vairāk un kuriem ir vismaz XNUMX XNUMX spēļu instalēšanas visu mūžu.

Unity Pro un Unity Enterprise: izstrādātāji, kuri pēdējo 1,000,000 mēnešu laikā ir nopelnījuši USD 12 1,000,000 XNUMX vai vairāk un kuriem ir vismaz XNUMX XNUMX XNUMX spēļu instalēšanas gadījumu.

Šī maksas struktūra stāsies spēkā 1. gada 2024. janvārī. Vienotība precizēja, ka instalēšanas maksa netiks piemērota ar atpakaļejošu spēku. Tā tiks iekasēta tikai par papildu instalācijām, kad būs sasniegts slieksnis. Tomēr par spēlēm, kas neatbilst sliekšņiem vai kuras netiek monetizētas, maksa nebūs jāmaksā. Proti, Vienotība arī atcels gada ieņēmumu ierobežojumu Vienotības personīgajam plānam.

Viena izstrādātāju izvirzītā problēma ir instalēšanas izsekošanas ietekme uz privātumu. Vienotība nav sniegusi skaidru informāciju par to, kā tieši izsekošana darbosies. Turklāt ir jāprecizē tādas problēmas kā spēļu atslēgu skaitīšana labdarības komplektos un likumīgu maksas instalēšanas gadījumu izsekošana pirātisku versiju klātbūtnē.

Izmantojot šīs jaunās maksas, izstrādātāji var sākt apsvērt alternatīvas, piemēram, bezmaksas un atvērtā koda Godot Engine. Jāskatās, kā nozare reaģēs uz Vienotības izmaiņām un vai tās kaut kā ietekmēs platformas popularitāti.

