Unity paziņo par jaunu maksu par spēļu instalēšanu, izmantojot Unity Engine

Unity, vadošā spēļu izstrādes platforma, nesen paziņoja, ka tā ieviesīs jaunu maksu par katru spēli, kas instalēta, izmantojot Unity Engine. Šī maksa, kas pazīstama kā Unity Runtime Fee, tiks piemērota spēlēm, kuras ir pārsniegušas noteiktu ieņēmumu slieksni un instalēšanas gadījumu skaitu mūža laikā pēdējā gada laikā.

Konkrētie sliekšņi un maksas atšķiras atkarībā no izstrādātāja rīcībā esošā Unity abonementa veida. Unity Personal un Unity Plus lietotājiem ieņēmumu slieksnis ir iestatīts 200,000 200,000 USD gadā, un mūža instalāciju skaits ir 1 1. No otras puses, Unity Pro un Unity Enterprise kontiem ir augstāks ieņēmumu slieksnis — XNUMX miljons ASV dolāru gadā un XNUMX miljons instalēšanas gadījumu.

Arī maksa par šo sliekšņu pārsniegšanu katram abonementa veidam ir atšķirīga. No Unity Personal izstrādātājiem tiks iekasēta maksa 0.20 USD par katru instalēšanu, kas pārsniedz slieksni, savukārt Unity Enterprise konti maksā tikai USD 0.01 par katru instalēšanu, kas pārsniedz 2 miljonus. Izstrādātāji jaunattīstības tirgos saņem samazinātas maksas, un Unity Personal konti maksā 0.02 USD par instalāciju, bet uzņēmuma konti maksā 0.005 USD par instalāciju.

Šīs maksas attieksies arī uz esošajām spēlēm, kas veidotas uz Unity, ja tās atbilst ieņēmumu un instalēšanas skaita sliekšņiem. Ir svarīgi pieminēt, ka Unity Runtime Fee neattiecas uz lietojumprogrammām, kas nav saistītas ar spēlēm.

Unity šīs maksas ieviešanu pamato, uzsverot, ka katru reizi, kad tiek lejupielādēta spēle, tiek instalēts arī Unity Runtime. Uzņēmums uzskata, ka uz instalēšanu balstīta maksa saglabā radītājiem finansiālos ieguvumus no spēlētāju iesaistīšanās, atšķirībā no ieņēmumu sadales modeļa.

Papildus šīm izmaiņām Vienotība ir paziņojusi par Unity Plus abonementa līmeņa pārtraukšanu. Esošajiem Plus abonentiem tiks nodrošināta iespēja uz gadu pāriet uz Unity Pro par Plus cenu.

Unity Engine, kas pazīstams ar savām daudzpusīgajām un jaudīgajām spēļu izstrādes iespējām, lepojas ar miljardiem ikmēneša lejupielāžu. Šīs jaunās maksas struktūras mērķis ir atbalstīt nepārtrauktu spēļu veidotāju izaugsmi un attīstību, vienlaikus saglabājot Unity ekosistēmas integritāti.

