Ubisoft aizkavē XDefiant izlaišanu sertifikācijas testu dēļ

Ubisoft ir paziņojis par savas gaidāmās bezmaksas FPS spēles XDefiant izlaišanas aizkavēšanos. Sākotnēji spēli bija plānots izlaist vasarā, bet tagad, visticamāk, tā tiks izlaista oktobrī. Kavēšanās ir saistīta ar spēles neveiksmi konsoles sertifikācijas testos, ko veica Microsoft un Sony.

XDefiant izpildproducents Marks Rubins paskaidroja, ka pirms spēles izlaišanas ir jānovērš sertifikācijas procesa laikā atklātās atbilstības kļūdas. Atbilstības kļūdas attiecas uz problēmām, kas saistītas ar sistēmām un vispārējo pieredzi, ko platformu īpašnieki sagaida no spēlēm savās platformās. Tie ietver tādas funkcijas kā trofeju izsekošana un draugu saraksta atjauninājumi.

Ubisoft Sanfrancisko tuvāko nedēļu laikā plāno iesniegt atjauninātu XDefiant versiju sertifikācijai. Ja spēle saņem nosacītu piespēli, tai būs nepieciešams 1. dienas ielāps ar pēdējiem labojumiem, lai nodrošinātu atbilstību. Tādējādi izlaišanas datums tiktu nobīdīts uz oktobra sākumu vai vidu.

Sākotnēji tika paziņots par Tom Clancy's XDefiant, un tajā bija iekļautas tādas Tom Clancy franšīzes grupas kā Splinter Cell, Ghost Recon un The Division. Tomēr Ubisoft atteicās no Tom Clancy zīmola 2022. gada martā un ieviesa papildu grupas no sava plašākā kataloga, tostarp Far Cry.

XDefiant būs pieejams datoros, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S un Xbox One.

Šī kavēšanās ir neveiksme faniem, kuri ar nepacietību gaida XDefiant iznākšanu. Tomēr Ubisoft ir svarīgi nodrošināt, lai spēle atbilstu platformas turētāju prasībām un cerībām. Novēršot sertifikācijas laikā atklātās atbilstības kļūdas, uzņēmums par prioritāti piešķir vienmērīgu spēļu pieredzi spēlētājiem visās platformās.

Avots: Videogames Chronicle