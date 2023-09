EA paziņo par projektu Rene: nākamās paaudzes Sims spēli varēs lejupielādēt bez maksas

By

EA ir atklājusi jaunu informāciju par savu gaidāmo nākamās paaudzes Sims spēli ar koda nosaukumu Project Rene. Emuāra ierakstā Behind The Sims prezentācijas laikā uzņēmums paziņoja, ka spēle būs pieejama kā bezmaksas lejupielāde. Šis solis sekoja The Sims 4 panākumiem, kas pagājušajā gadā kļuva par brīvu.

Projekta Rene bezmaksas lejupielādes iespēja nozīmē, ka spēlētāji varēs pievienoties, spēlēt un izpētīt spēli bez abonēšanas, galvenās spēles iegādes vai enerģijas mehānikas. EA plāno spēlētājiem atvieglot draugu uzaicināšanu vai pievienošanos tiem un jaunu funkciju, stāstu un izaicinājumu pieredzi.

Tomēr EA precizēja, ka spēlei joprojām būs nopērkams saturs un iepakojumi, līdzīgi kā The Sims 4. Taču cenu struktūra un veids, kā šie priekšmeti tiks pārdoti, var atšķirties no pašreizējās spēles. EA sniedza piemēru par pamata laikapstākļu pievienošanu kā bezmaksas funkciju ikvienam, savukārt turpmākās pakotnes var koncentrēties uz konkrētām tēmām, piemēram, ziemas sporta veidiem vai sacensībām.

Projekta Rene izlaišana nenozīmē The Sims 4 atbalsta beigas. Pārskatāmā nākotnē EA plāno turpināt nodrošināt atjauninājumus un jaunu saturu The Sims 4 kopienai.

Lai gan konkrēts palaišanas datums nav paziņots, EA ir strādājusi pie pārskatāmāka projekta Rene izstrādes procesa. Uzņēmums iepriekš atklāja, ka spēle piedāvās gan solo, gan vairāku spēlētāju pieredzi, un plašāka informācija par vairāku spēlētāju komponentu komplektu tiks atklāta vēlāk šajā gadā.

