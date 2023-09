Sadarbspēja: digitālās tirdzniecības potenciāla atraisīšana

Arvien paplašinātajā globālajā tirdzniecības tīklā arvien skaidrāka kļūst nepieciešamība pēc netraucētas komunikācijas un sadarbības. Tehnoloģiskie sasniegumi ir radījuši iespēju pasauli, taču tieši šo inovāciju savietojamība ir atslēga mūsdienu tirdzniecības apvērsumam.

2023. gada Elektroniskās tirdzniecības dokumentu likums, kuru Apvienotajā Karalistē paredzēts pieņemt kā likumu 20. septembrī, ir nozīmīgs pavērsiens ceļā uz savstarpēji saistītu tirdzniecības ekosistēmu. Šie tiesību akti ir nozares līderu, piemēram, CargoX, sadarbības un pieredzes rezultāts, kas cieši sadarbojās ar Anglijas tiesību komisiju, lai izveidotu sistēmu, kas digitālās tehnoloģijas saskaņo ar tirdzniecības tiesību aktiem.

At the heart of this transformative discussion is the concept of technological neutrality. As digital breakthroughs continue to emerge, it is crucial that legislative and operational guidelines remain balanced and inclusive. This approach fosters innovation and competition, allowing a variety of technologies to thrive simultaneously.

Nesenās iniciatīvas ir uzsvērušas progresu, kas panākts ceļā uz sadarbspējīgiem risinājumiem. Piemēram, FIATA eB/L apmaiņa starp dažādām platformām, izmantojot blokķēdes tehnoloģiju, parādīja plašās iespējas, kas rodas, ja tiek izmantota savietojamība. Sadarbība starp Digital Container Shipping Association (DCSA), ExxonMobil un lielāko okeāna pārvadātāju konsorciju ir arī veicinājusi eB/Ls standartizāciju.

Partnerattiecības ar globāliem finanšu un komunikācijas pīlāriem, piemēram, SWIFT, vēl vairāk veicina tiekšanos pēc integrētas tirdzniecības jomas. Šo alianses mērķis ir nodrošināt tirdzniecības dokumentu pārsūtīšanas efektivitāti, drošību un globālu atzīšanu neatkarīgi no to izcelsmes vai veida.

Raugoties uz priekšu, vīzija par patiesi savstarpēji saistītu tirdzniecības ainavu sāk veidoties. Tā ir pasaule, kas pārkāpj ģeogrāfiskās robežas un bez piepūles pārvalda dažādu tehnoloģisko platformu sarežģītību. Sadarbspēja kļūst par mūsdienu tirdzniecības mugurkaulu, ļaujot nozarēm, tehnoloģijām un tirgiem nemanāmi savstarpēji savienoties.

Ar kolektīviem centieniem, stratēģiskām aliansēm un apņemšanos ievērot tehnoloģisko neitralitāti tiek veidots plāns holistiskai digitālai nākotnei globālajā tirdzniecībā. Šī nākotne sola pasauli, kurā digitālās salas saplūst, veidojot iespēju un efektivitātes kontinentus.

Avots: Šis raksts ir CargoX komerciālā viceprezidenta Pītera Kerna viesa ziņa.