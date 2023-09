Bārbija: Filmas preces, kurām nevar pretoties

By

Grētas Gervigas filma Bārbija ir guvusi milzīgus panākumus, aizraujot visu vecumu auditoriju ar sievišķības un pilnības spiediena izpēti. Ja esat filmas cienītājs, jūs būsiet priecīgs uzzināt, ka ir pieejamas dažādas Bārbijas tēmas preces. No skaņu celiņiem un apģērbiem līdz kolekcionējamām lellēm un spēļu piederumiem – ikvienam ir kaut kas piemērots.

Varat iegādāties filmas digitālo kopiju vai iepriekš pasūtīt fizisko disku. Filmas noma maksā 24.99 USD, bet iegāde maksā 29.99 USD. Ir vērts atzīmēt, ka filma ir piemērota Movies Anywhere, ļaujot to skatīties jebkurā iesaistītajā platformā.

Ja vēlaties papildināt savu Bārbiju kolekciju, varat iepriekš pasūtīt Bārbijas filmu 4K UHD Blu-ray formātā. Izlaišanas datums vēl nav noteikts, taču fiziskā formāta filmas parasti kļūst pieejamas dažu nedēļu laikā pēc digitālās versijas.

Raiena Goslinga varoņa Kena fani var priecāties par filmas Barbie The Movie Collectible Ken Doll iznākšanu. Šī lelle, kas valkā savu ikonisko melno bārkstis vesti un mākslīgās kažokādas mēteli, var tikt pie jums par 75 $. Tas ir pat pieejams kolekcionējamā Bārbijas filmu iepakojumā. Šī vienuma izlaišanas datums ir 31. gada 2024. janvāris.

Bārbijas albums, kurā iekļautas Raiena Goslinga, Lizzo un citu autoru dziesmas, ir pieejams vinila formātā. Jūs varat izvēlēties starp rozā vinilu vai Amazon Exclusive pienaini dzidru vinilu, kas abi šobrīd ir pārdošanā.

Spēļu entuziastiem ir pieejami Bārbijas tēmas kontrolieri. Varat izvēlēties Deep Pink Xbox kontrolieri vai Nova Pink PS5 kontrolieri, lai pievienotu Bārbijas maģijas pieskārienu jūsu spēļu iestatījumam.

Ja vēlaties parādīt savu Ken-ergy, varat iepriekš pasūtīt Mattel kapuci "I Am Kenough". Izgatavots no omulīga materiāla, šī kapuce maksā 60 $, un tā tiek piegādāta 10. oktobrī vai pirms šī datuma. Mattel piedāvā arī citus “I Am Kenough” apģērbus, tostarp cepures un kapuces.

Tiem, kas vēlas izrotāt savu dzīves telpu, Mattel piedāvā virkni ar Bārbijas filmām saistītu audekla izdruku. Šīs izdrukas, kuru cena ir 40 ASV dolāri, ļauj jums parādīt savu mīlestību pret Bārbiju.

Izmantojot tik daudz iespēju, no kurām izvēlēties, Bārbijas fani var pilnībā iegremdēties filmas pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai tas notiek ar kolekcionējamiem priekšmetiem, modi vai dekoriem, netrūkst veidu, kā svinēt Bārbijas filmu.

Avots: IGN – Hanna Hoolihan (ārštata rakstniece)