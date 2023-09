Tehnoloģiju gads sākas ar Apple Event un Dreamforce konferenci

Septembra otrā nedēļa iezīmē jauna tehnoloģiju gada sākumu ar tādiem nozīmīgiem notikumiem kā Apple iPhone pasākums un Salesforce Dreamforce konference, kas nosaka toni nozarei. Šie notikumi arī liecina par tehnoloģiju konferenču sezonas sākumu, ar šoviem Meta Platforms, Microsoft un Oracle.

Viens no ļoti gaidītajiem notikumiem ir Arm Holdings sākotnējais publiskais piedāvājums, kas paredz, ka mikroshēmu izstrādātāja vērtība būs 50–54.5 miljardi USD. Šis IPO kopā ar plānoto piegādes starta Instacart publisko piedāvājumu varētu atdzīvināt pasīvo tehnoloģiju IPO tirgu. Šogad likmes ir augstas, jo bažas ir radījušas juridiskās cīņas, makroekonomiskie apstākļi, tirdzniecības karš ar Ķīnu un regulatīvās problēmas.

Nedēļas notikumi izceļ gan iespējas, gan problēmas tehnoloģiju nozarē. Arm's IPO demonstrē tehnoloģiju un AI spēku, savukārt Google-DoJ lieta rada bažas par dažu uzņēmumu spēku. Tieslietu ministrija apgalvo, ka Google nelikumīgi izmantoja līgumus ar tālruņu ražotājiem un interneta pārlūkprogrammām, lai monopolizētu meklētājprogrammu tirgu.

Tikmēr Senāta grupa tiekas, lai apspriestu atbildīgu AI izmantošanu, un tiek izstrādāti divu partiju tiesību akti, lai regulētu AI. Pat tehnoloģiju giganti, piemēram, Apple un Salesforce, nav imūni pret izaicinājumiem, jo ​​Apple saskaras ar ieņēmumu un pārdošanas problēmām, bet Salesforce apsver Dreamforce pārvietošanu, jo ir bažas par narkotiku lietošanu un bezpajumtniecību Sanfrancisko.

Galvenās rūpes par tehnoloģiju ainavu ir AI. Diskusiju slēgtais raksturs un nozares dominējošo dalībnieku iespējamā regulējuma uztveršana rada jautājumus par noteikumu godīgumu. Tomēr Tieslietu departamenta iesaistīšana jautājumam piešķir nopietnību.

Kopumā šī pārpildītā tehnoloģiju nedēļa ir pamats tehnoloģiju nozarei nākamajā gadā, piedāvājot dažādas iespējas, izaicinājumus un regulējuma problēmas.

