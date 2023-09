Evie Networks paplašina sadarbību ar Dan Murphy's, lai uzstādītu vairāk EV uzlādes staciju

Uzņēmums Evie Networks, kas specializējas publisko EV lādētāju ražošanā, ir paziņojis par paplašinātu sadarbību ar Dan Murphy's, lai viņu veikalu vietās uzstādītu papildu uzlādes stacijas. Jau tagad ir uzstādītas piecas uzlādes stacijas Dan Murphy veikalos visā Austrālijā, un sestā stacija ir plānota Broadmeadows, Viktorijā.

Šī partnerība ir pozitīvs solis, lai uzlabotu pieejamību elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūrai. Paplašinot uzlādes staciju tīklu Dena Mērfija veikalos, vairāk EV īpašniekiem būs ērta piekļuve uzlādes iespējām, iepērkoties vai veicot uzdevumus. Tas arī atbilst pieaugošajam pieprasījumam pēc ilgtspējīgām transporta iespējām.

Twitter, iespējams, ēno laikrakstu The New York Times, kas ir galvenais reklāmdevējs

Tiek ziņots, ka ar pārsteidzošu soli Twitter, kas tagad pazīstams kā X, ir aizliedzis The New York Times, neļaujot lietotājiem redzēt tvītus, kuros ir saites uz laikraksta saturu. Šī darbība ir īpaši ironiska, jo laikraksts The New York Times ir viens no lielākajiem X reklāmdevējiem un ir veicis reklāmas kampaņas savai sporta vietnei The Athletic.

Iesaistīšanās tvītos, kas novirza uz The New York Times vietni, jūlija beigās ievērojami samazinājās un turpināja samazināties visu augustu. Šis kritums tika novērots, salīdzinot iesaistīšanos ar tvītiem no citiem galvenajiem ziņu dienestiem, piemēram, BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal un Washington Post. Tajā pašā laika posmā saistība ar ziņām no šīm konkurējošajām ziņu vietnēm vai nu pieauga, vai arī palika nemainīga.

Tiek ziņots, ka Meta (agrāk Facebook) izstrādā progresīvu AI modeli, lai konkurētu ar OpenAI

Tiek apgalvots, ka Meta veido progresīvu AI modeli, kura mērķis ir saskaņot OpenAI populārā valodas modeļa GPT-4 efektivitāti. Šis AI rīks ģenerēs tekstu un analīzi, kas paredzēta uzņēmumiem. Šo centienu mērķis ir konkurēt ar jaunu AI modeļu pieplūdumu, kas ienāk tirgū. Lai to paveiktu, Meta, kā ziņots, cenšas iegūt uzlabotas Nvidia mikroshēmas.

Paredzams, ka Meta izstrādātais AI modelis palīdzēs uzņēmumiem dažādos veidos, tostarp ģenerējot sarežģītu tekstu, veicot sarežģītas analīzes un radot papildu izlaidi. Piedāvājot šos pakalpojumus, Meta plāno nostiprināt konkurences priekšrocības AI tirgū.

Interneta arhīvs pārsūdz e-grāmatu bibliotēkas tiesas prāvu

Interneta arhīvs ir paziņojis par nodomu pārsūdzēt neseno zaudējumu autortiesību lietā saistībā ar tās e-grāmatu bibliotēku. Pēc izlīguma Arhīvs jau ir ierobežojis piekļuvi dažām savām grāmatām. Sākotnējais spriedums noteica, ka uz Arhīva veikto grāmatu skenēšanu neattiecas ASV godīgas izmantošanas likums. Līdz ar to vietnei bija jāierobežo publiska piekļuve komerciāli pieejamām grāmatām, kuras aizsargā autortiesības.

Interneta arhīva lēmums iesniegt apelāciju uzsver viņu apņemšanos saglabāt piekļuvi zināšanām un literatūrai, vienlaikus risinot arī autortiesību īpašnieku paustās bažas. Šis gadījums izceļ pastāvīgās problēmas un diskusijas par digitālajām bibliotēkām un godīgu izmantošanu digitālajā laikmetā.

Potenciāli apdzīvojama eksoplaneta, K2-18b, identificēta ar Džeimsa Veba kosmosa teleskopu

Džeimsa Veba kosmiskais teleskops ir identificējis K2-18b, eksoplanetu, kas var dzīvot un meklēt ārpuszemes dzīvību. Tiek uzskatīts, ka K2015-2b, kas tika atklāts 18. gadā, uz tās virsmas ir šķidrs ūdens okeāns, un tas var saturēt metānu, oglekļa dioksīdu un dimetilsulfīdu. Šī eksoplaneta ir ievērojami lielāka par Zemi, tās izmērs ir 8.6 reizes, un tā sniedz unikālu iespēju zinātniskai izpētei mūsu galaktikā.

Tā kā mēs turpinām atklāt eksoplanetas ar īpašībām, kas atgādina mūsu pašu planētu, dzīvības meklējumi aiz Zemes kļūst arvien valdzinošāki. K2-18b piedāvā aizraujošu ieskatu apdzīvojamu pasauļu iespējamībā ārpus mūsu Saules sistēmas.

Avoti:

- Evie Networks paplašina sadarbību ar Denu Mērfiju (avots nav norādīts)

- Twitter Shadowbans The New York Times (avots nav norādīts)

- Tiek ziņots, ka Meta izstrādā progresīvu AI modeli (avots: The Wall Street Journal)

– Interneta arhīvs pārsūdz e-grāmatu bibliotēkas tiesas prāvu (avots: The Verge)

- Džeimsa Veba kosmiskais teleskops identificē potenciāli apdzīvojamu eksoplanetu (avots: CNET)