Tiek baumots, ka Nintendo Switch 2 ir uzlabota veiktspēja un samazināts ielādes laiks

Baumas par ļoti gaidīto Nintendo Switch 2 turpina klīst, un parādās jauna informācija par tā veiktspēju un funkcijām. Uzticami avoti ir apgalvojuši, ka konsole augustā Gamescom tika demonstrēta slepeni, un tagad trešais avots ir apstiprinājis šos apgalvojumus un pievienojis papildu informāciju.

Saskaņā ar Eurogamer un VGC ziņojumiem, tiek baumots, ka Switch 2 darbosies “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” ar lielāku kadru ātrumu un izšķirtspēju, kas populārās spēles faniem izklausās daudzsološi. Neits The Hate, iepriekš uzticams Nintendo iekšējais lietotājs, arī ir atbalstījis šos apgalvojumus un atklājis sīkāku informāciju, ko viņš ir dzirdējis par konsoli.

Viens ievērojams uzlabojums, ko min Nate The Hate, ir ievērojams ielādes laika samazinājums. Viņš norāda, ka jaunā aparatūra pieļāva gandrīz tūlītēju spēļu ielādes laiku, it īpaši, kad tiek palaists no galvenās izvēlnes. Tas ir būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar sākotnējo Switch, kura ielādes laiks bija aptuveni 30 sekundes.

Runājot par veiktspēju, Nate The Hate apgalvo, ka "Breath of the Wild" darbojās ar ātrumu 60 kadri sekundē ar 4K izšķirtspēju uz Switch 2. Viņš arī minēja, ka konsolei ir uzlabotas staru izsekošanas iespējas, līdzīgi kā PlayStation. 5 un Xbox Series X/S var sasniegt. Tomēr viņš precizē, ka sagaidāms, ka Switch 2 neapstrādātā jauda būs zemāka par Xbox Series S.

Lai to kompensētu, Switch 2 var izmantot jaunu tehnoloģiju, ko sauc par DLSS (dziļās mācīšanās supersampling), kas var simulēt 4K izšķirtspēju ierīcēs ar mazāku jaudu. Tas varētu nodrošināt salīdzināmu vizuālo pieredzi ar vietējo 4K, vienlaikus saglabājot veiktspējas efektivitāti.

Lai gan joprojām ir neskaidrības par Switch 2 saderību un oficiālajiem atklāšanas/palaišanas datumiem, Nate The Hate norāda, ka nākamais Nintendo Direct tiks rādīts aptuveni pēc trim dienām, iespējams, 14. septembrī. Ir svarīgi atzīmēt, ka Nintendo Directs parasti notiek ceturtdienas.

Noslēgumā jāsaka, ka Nintendo Switch 2 baumas liecina par uzlabotu veiktspēju, samazinātu ielādes laiku un iespējamu DLSS tehnoloģijas izmantošanu. Fani ar nepacietību gaida turpmākus Nintendo atjauninājumus saistībā ar šo ļoti gaidīto konsoli.

