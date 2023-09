By

Pēc Toda Hovarda, Bethesda izstrādes vadītāja teiktā, Starfield saņems oficiālu modifikācijas atbalstu 2024. gadā. Lai gan konkrēts izlaišanas datums netika sniegts, Hovards norādīja, ka modifikācijas atbalsts, visticamāk, tiks ieviests, izmantojot Creation Kit, kas iepriekš tika izmantots Fallout. 4 un The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Mod atbalsts ļauj spēlētājiem modificēt un pielāgot spēli, paplašinot tās iespējas. Hovards minēja: “Kad modifikācijas tiks atbalstītas, jūs varēsiet darīt gandrīz jebko, tāpat kā mūsu iepriekšējās spēlēs. Modifikācijas atbalsts būs pieejams nākamgad, un mums patīk arī modifikācijas, tāpēc mēs iesaistīsimies pilnībā.

Fallout 4 un Skyrim izveides komplekti nodrošināja spēlētājiem tos pašus rīkus, ko Bethesda izmantoja spēļu izveidei. Tas ļāva vieglāk izstrādāt progresīvākus modifikācijas. Ir loģiski pieņemt, ka Starfield Creation Kit versija tiks izlaista gadu pēc spēles palaišanas, līdzīgi kā tās priekšgājēju izlaišanas termiņi.

Neskatoties uz to, ka nav oficiāla modifikācijas atbalsta, spēlētāji jau ir izveidojuši dažādus Starfield modifikācijas. Tie svārstās no neparastiem un netradicionāliem darbiem līdz praktiskākiem papildinājumiem, piemēram, DLSS atbalsts un skata lauka slīdnis. Spēlētāji pat izstrādāja modi, lai risinātu to, ko IGN dēvēja par “šokējoši sliktu” krājumu pārvaldības sistēmu.

Lai gan neoficiālu modifikāciju instalēšana var atspējot sasniegumus spēlē, īpašie modderi ir atraduši veidus, kā apiet šo ierobežojumu. Viņi ir veikuši modifikācijas, lai atjaunotu iespēju nopelnīt sasniegumus pat ar instalētām modifikācijām.

Lai iegūtu papildinformāciju par Starfield modifikāciju instalēšanu un citiem spēles aspektiem, IGN piedāvā visaptverošu Starfield rokasgrāmatu. Turklāt fani var izpētīt jaunās Starfield preces, kas pieejamas IGN veikalā.

IGN pārskatā Starfield saņēma vērtējumu 7/10, ar uzslavu par tā plašajiem lomu spēlēšanas uzdevumiem un patīkamo cīņu. Neskatoties uz izaicinājumiem, spēles pievilcība joprojām ir spēcīga.

Definīcijas:

- Modifikācijas atbalsts: funkcija, kas ļauj spēlētājiem modificēt un pielāgot spēli, pievienojot vai mainot elementus.

– Izveidošanas komplekts: Bethesda nodrošinātais rīku komplekts, kas ļauj spēlētājiem izstrādāt modifikācijas, izmantojot spēles līdzekļus un funkcijas.

Avoti:

- Famitsu (tulkojis IGN)

– IGN