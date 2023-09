Tods Hovards apstiprina, ka oficiālais modifikācijas atbalsts tiks nodrošināts Starfield 2024. gadā

By

Nesenā intervijā ar Famitsu Bethesda Game Studios direktors un izpildproducents Tods Hovards atklāja, ka oficiālais moduļu atbalsts, kas pazīstams kā Creation Kit, nākamgad ieradīsies Starfield.

Modifikācijas atbalsts ir bijis populārs līdzeklis jaunākajās Bethesda spēlēs, piemēram, Skyrim un Fallout 4, ļaujot spēlētājiem viegli izveidot un instalēt modifikācijas gan datoru, gan konsoles spēļu versijās. Tomēr informācija par Starfield mod atbalstu līdz šim bija maza.

Uz jautājumu par to, ko spēlētāji varētu sagaidīt no Starfield modifikācijām, Hovards nejauši pieminēja, ka modifikācijas atbalsts būs pieejams 2024. gadā, norādot: "Mums arī tas patīk, tāpēc mēs to darīsim lielā mērā."

Lai gan joprojām nav skaidrs, ko tieši nozīmē “darīt to lielā veidā”, Hovarda komentārs liecina, ka Bethesda ir ambiciozi plāni modifikācijai Starfield. Iepriekšējās spēlēs modifikācija ļāva spēlētājiem radīt unikālu pieredzi, sākot no pūķu pārvēršanas par Macho Man Randy Savage monstriem Skyrim līdz dialoga iespēju pievienošanai Fallout 4.

Tā kā fani ar nepacietību gaida Starfield oficiālo modifikācijas atbalstu, ir paredzams, ka nākotnē tiks atklāta sīkāka informācija. Tikmēr spēlētāji var izpētīt kosmosu bez modifikācijām vai meklēt palīdzību Starfield stratēģijas ceļvedī.

Avots: Toda Hovarda intervija ar Famitsu

