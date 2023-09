MTV sadarbojas ar Snapchat, lai integrētu AR pieredzi video mūzikas balvu balsošanā

By

MTV ir apvienojis spēkus ar Snapchat, lai ļautu lietotājiem balsot par kategoriju gaidāmajā Video Music Awards (VMA), izmantojot Snapchat AR objektīvus. Izmantojot Snap's Camera Kit, MTV mērķis ir iekļaut paplašinātās realitātes (AR) pieredzi balvu šovā.

Kad būs noskaidroti trīs labākā jaunā izpildītāja kategorijas finālisti, Snapchat lietotājiem būs iespēja nodot savas balsis, izmantojot īpašu Saucealitos radīto objektīvu. Paziņojot par savu izvēli ar vienu, diviem vai trim pirkstiem, lietotāji var izvēlēties izpildītāju, par kuru vēlas balsot. Lai gan joprojām nav skaidrs, cik lielu ietekmi Snapchat balsojums atstās uz galīgo rezultātu, katra balss ir svarīga.

VMA tiešraides laikā MTV plāno visa pasākuma laikā demonstrēt AR Moonperson ar fanu iesniegtiem selfijiem. Kā nostalģisks pieskāriens MTV aicināja cilvēkus iepriekš iesniegt savus selfijus, izmantojot tradicionālo veidlapu.

Lai vēl vairāk piesaistītu skatītājus, indivīdi var izjust AR Moonperson efektu, projicējot to savās mājās. Atlasot selfiju no savas kameras ruļļa, viņi var redzēt peldošo Mēness cilvēku, kura seja ir redzama vizirā.

Snapchat lietotāji var piekļūt šīm AR pieredzēm, sākot no 11. septembra plkst. 12:8 ET, vairākas stundas pirms VMA sākuma plkst. XNUMX:XNUMX ET.

Kamēr MTV iepriekšējie VMA ierakstīja 40.1 miljonu mijiedarbības populārās sociālo mediju platformās, piemēram, Facebook, Instagram, Twitter un YouTube, Snapchat sarakstā nebija. Tomēr MTV atzina, ka Snapchat ir labi piemērots savai mērķauditorijai vecumā no 13 līdz 24 gadiem.

Šī sadarbība ar MTV iezīmē Snapchat oficiālo iekļūšanu balvu šovu telpā, izmantojot savu kameru komplektu. Iepriekš Snap bija sadarbojies ar dažādiem mūzikas festivāliem, māksliniekiem turnejā un sporta turnīros, lai iepazīstinātu fanus ar AR pieredzi. Piemēram, LA Rams futbola komanda stadionā izmantoja Snapchat tehnoloģiju, lai parādītu fanus uz lielā ekrāna.

Snap uzsvars uz zīmolu un AR balstītiem kameru risinājumiem ir kļuvis arvien skaidrāks. Papildus sadarbībai ar mūzikas festivāliem uzņēmums ir uzsācis AR Enterprise Services (ARES), kas piedāvā tādus rīkus kā AR Try-On un 3D produktu skatīšanās. Snap arī ieviesa AR spoguļus, ļaujot zīmoliem integrēt savu tehnoloģiju fiziskajās telpās.

