Saņemiet līdz pat $ 1,000 atlaidi Samsung Galaxy Tab S9 sērijai

Samsung Discover Week ir klāt, un viņi piedāvā dažus pārsteidzošus piedāvājumus saviem jaunākajiem sīkrīkiem. Viens no piedāvājumiem, ko vērts izpētīt, ir Galaxy Tab S9 sērijas reklāma, kas ir lieliski piemērota, ja ikdienas uzdevumiem nepieciešams lielāks ekrāns.

Ar šo akciju Samsung samazina cenas līdz pat 1,000 USD. Lielākā atlaide ir pieejama Galaxy Tab S9 Ultra ar milzīgu 1,000 USD atlaidi. Galaxy Tab S9+ ir 920 USD atlaide, bet mazākais Galaxy Tab S9 saņem 770 USD atlaidi.

Lai izmantotu pilnu atlaidi, jums būs jāmaina ierīce. Samsung piedāvā vislielāko Galaxy Tab S800 Ultra un Galaxy Tab S8+ apmaiņas vērtību — USD 9. Pārējie divi Tab S8 modeļi var saņemt 700 USD atlaidi, un vecākais Galaxy Tab S7 tiek novērtēts par USD 500. Tab S9 maiņas vērtības nedaudz samazinās, taču jūs joprojām varat ievērojami ietaupīt, tirgojot savu veco ierīci.

Papildus tirdzniecības atlaidei Samsung piedāvā bezmaksas krātuves jauninājumu. Tas nozīmē, ka visu Tab S9 modeļu krātuve tiks dubultota, mazākā Tab S9 ietilpība būs no 128 GB līdz 256 GB, bet Tab S9+ un Tab S9 Ultra – no 256 GB līdz 512 GB. Tab S9 Ultra var pat pāriet uz 16 GB RAM un 1 TB krātuvi, savukārt Tab S9 saņem RAM jauninājumu no 8 GB uz 12 GB. Šo krātuves un RAM jauninājumu vērtība ir līdz 120 USD.

Kā bonusu Samsung piedāvā Galaxy Watch 99 papildinājumu par 6 USD, ja iegādājaties Tab S9 sērijas ierīci. Tas nozīmē 250 USD atlaidi viedpulkstenim.

Izmantojot visas maiņas un atlaides, jūs varat iegūt pilnībā ielādētu Galaxy Tab S9 Ultra tikai par USD 519, salīdzinot ar sākotnējo cenu 1,619 USD.

