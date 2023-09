Atklājiet Samsung izpārdošanu: labākos tālruņu, televizoru un citu piedāvājumu piedāvājumus

By

Samsung Discover izpārdošana tagad ir pieejama visiem pēc īsa agrīnas piekļuves perioda. Pateicoties plašajam produktu klāstam, tostarp tālruņiem, televizoriem, ierīcēm, valkājamām ierīcēm un citām jaunākajām tehnoloģijām, ikviens atradīs kaut ko ikvienam.

Viens no izcilākajiem piedāvājumiem ir Samsung Galaxy S23 Ultra, kas ir pieejams no 399 USD ar atbilstošu apmaiņu. Papildus atlaides cenai klienti saņems arī bezmaksas dubulto krātuves jauninājumu. Šī ir lieliska iespēja iegūt kādu no Samsung vadošajiem tālruņiem par fantastiski zemu cenu, lai gan apmaiņai ir nepieciešama augstākās kvalitātes moderna ierīce.

Tiem, kam ir mazāks budžets, Samsung Galaxy A54 ir pieejams no 124.99 USD. Tas ietver automātisku 75 ASV dolāru atlaidi sākotnējai cenai 449.99 ASV dolāru apmērā, kā arī līdz 250 ASV dolāru palielinātu tirdzniecības kredītu. Galaxy A54 ir labi izveidots un pilnībā aprīkots viedtālrunis, kas piedāvā lielisku cenas un kvalitātes attiecību.

Papildus tālruņiem Discover Samsung izpārdošana ietver arī televizoru piedāvājumus. Klienti var baudīt atlaides līdz pat $ 4,000 QLED, OLED un 8K televizoriem. Neatkarīgi no tā, vai meklējat augstas kvalitātes attēlu, košas krāsas vai jaunākās tehnoloģijas, jums ir pieejams TV piedāvājums.

Tā kā tuvākajās dienās tiks publicēts vairāk piedāvājumu un zibatmiņu, ir vērts pārlūkot visu Discover Samsung izpārdošanu, lai atrastu vislabākos piedāvājumus, kas atbilst jūsu vajadzībām. Sekojiet līdzi mūsu atjauninājumiem visas nedēļas garumā, jo mēs izceļam labākos piedāvājumus.

