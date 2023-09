Baumas par Nintendo Switch 2: The Breath of the Wild demo demonstrēja uzlabotu grafiku un ielādes laiku

Baumas par Nintendo nākamo konsoli, provizoriski sauktu par "Switch 2", nesen klīst. Saskaņā ar Eurogamer un VGC ziņojumiem atsevišķiem izstrādātājiem bija iespēja demonstrēt konsoli Gamescom 2023 laikā. Demonstrācijā tika iekļauta uzlabota The Legend of Zelda: Breath of the Wild versija, lai gan tajā laikā uzlabojumu specifika netika sniegta.

Nesenā Nate the Hate aplāde tagad ir parādījusies jaunas baumu detaļas. Saimnieks apgalvoja, ka Gamescom tehnoloģiju demonstrācijā tika demonstrēts Breath of the Wild, kas darbojas ar ātrumu 4K 60 kadri sekundē, un ievērojamais uzlabojums bija ielādes laika izskaušana. Ir svarīgi precizēt, ka šīs baumas nenozīmē, ka Switch palaišanas nosaukums tiks atkārtoti izlaists ar nākamo aparatūru. Drīzāk tas tika izmantots, lai demonstrētu pēcteces tehniskos sasniegumus.

Ir arī apgalvojumi, ka tehnoloģiju demonstrācijā tika izmantota DLSS 3.5, Nvidia reāllaika AI palielināšanas tehnoloģija. Tomēr nav skaidrs, vai demonstrācijā tika izmantots pilns 3.5 versijas funkciju komplekts, piemēram, kadru ģenerēšana. DLSS iekļaušana jau vairākus gadus ir bijusi spekulāciju tēma Switch pēctecei, un 3.5 versijas pieminēšana noteikti ir intriģējoša.

Podcast sarunas laikā vadītājs minēja, ka iespējamais datums ir 2024. gada marts, lai gan nebija skaidrs, vai tas attiecas uz atklāšanas vai izlaišanas datumu. Iepriekšējās baumas šā gada sākumā liecināja par Switch 2024 izlaišanu 2. gada beigās.

Ir svarīgi atzīmēt, ka šīs baumas pašlaik nav oficiāli apstiprinātas Nintendo. Informācija ir balstīta uz avotiem un baumām. Turklāt, ja šīs specifikācijas ir precīzas, ir svarīgi ņemt vērā, ka Gamescom demonstrētā tehnoloģiju demonstrācija var ne vienmēr atspoguļot galīgās konsoles funkcijas.

Tā kā šīs baumas turpina izplatīties, ir aizraujoši apdomāt uzlabotas Breath of the Wild versijas iespējas 'Switch 2'. Tomēr, kamēr nav nākuši klajā Nintendo oficiāli paziņojumi, šīs baumas būtu jāuztver ar nelielu sāls graudu.

