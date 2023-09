Uzņēmums RR Donnelley & Sons paplašina digitālās drukas iespējas ar jaunu vienas caurlaides digitālo presi

By

RR Donnelley & Sons Company (RRD), vadošais globālais mārketinga, iepakošanas, drukas un piegādes ķēdes risinājumu nodrošinātājs, ir paziņojis par EFI Nozomi C18000 Plus vienas kārtas digitālā tintes printera uzstādīšanu. Paredzams, ka šis jaunais papildinājums sāks darboties RRD iepakošanas rūpnīcā netālu no Milvoki, Viskonsīnā 2023. gada rudenī. Nozomi C18000 Plus preses uzstādīšana ļaus RRD samazināt laiku līdz pārdošanai par 25%, palielināt krāsu un dizaina iespējas, un piešķiriet prioritāti ilgtspējībai dažādu substrātu lielformāta sērijās.

Nozomi C18000 Plus prese piedāvā liela apjoma ražošanu ar ātrumu trīs līdz piecas reizes ātrāk nekā tradicionālie superplatformāta printeri. Tas arī paātrina jaunu darbu iestatīšanu, drukā līdz sešām krāsām un darbojas nepārtraukti bez pārtraukumiem. Šī jaunā prese atbilst RRD apņemšanās nodrošināt augstas kvalitātes rezultātus zīmoliem, kas meklē mazumtirdzniecības izkārtnes un displejus, kas izgatavoti no dažādiem materiāliem.

Savā 2023. gada (Un)Packaging Realitātes ziņojumā RRD atklāja, ka ilgtspējība joprojām ir galvenais apsvērums, pieņemot lēmumus par iepakojumu un etiķetēm 90% lēmumu pieņēmēju. Tāpēc RRD mērķis ir atbalstīt savu klientu ilgtspējības centienus, uzstādot Nozomi C18000 Plus presi. Prese izmanto ilgtspējīgas UV LED tintes, nodrošina uzticamāku drukāšanu ar mazāku atkritumu daudzumu un četras reizes samazina enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar citām digitālajām presēm.

Lisa Pruet, RRD iepakojuma un etiķešu risinājumu prezidente, pauda uzņēmuma apņemšanos investēt jaunā tehnoloģijā, kas nodrošina vērtību un pārsniedz klientu cerības. Izmantojot progresīvu drukas tehnoloģiju, Nozomi C18000 Plus prese piedāvā tintes, kas neplaisā, saliekot vai salokot, plašas apdrukājamo materiālu iespējas un ātrus, precīzus un atkārtojamus procesus. UV LED tintes nodrošina RRD klientiem plašu dinamisku krāsu paleti, paplašinot dizaina iespējas.

Izmantojot Nozomi C18000 Plus presi, RRD var sniegt klientiem pilnu zīmola vēstījumu, izmantojot zīmolu un izkārtnes, kas redzamas uz iepakojumiem vai veikala displejiem. Papildus drukāšanai RRD piedāvājumā ir iekļautas tādas funkcijas kā pārklājumi pirms un pēc drukāšanas un inline presēšanas apdare, kas ļauj nodrošināt pielāgotu un visaptverošu risinājumu klientu dizaina un drukāšanas vajadzībām.

Lai uzzinātu vairāk par RRD paplašinātajām lielformāta drukāšanas iespējām, apmeklējiet viņu stendu PACK EXPO Lasvegasā vai sazinieties ar Todu Ārnetu, RRD mazumtirdzniecības risinājumu pārdošanas apzīmējumu un displeja vecāko direktoru.

Avots: *Business Wire*