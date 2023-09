Apple paziņo par lielāko spēļu nosaukumiem iPhone

By

Apple nesenajā iPhone pasākumā tika demonstrētas dažas aizraujošas ziņas spēlētājiem, jo ​​tehnoloģiju gigants paziņoja, ka iPhone 4 Pro būs pieejami tādi lieli spēļu nosaukumi kā Resident Evil 15 pārtaisījums, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage un The Division Resurgence. vēlāk šogad un 2024. gada sākumā.

Pateicoties mākoņspēļu pieaugumam, tagad ir iespējams spēlēt datorspēles un konsoļu spēles mobilajās ierīcēs. Tomēr, tā kā šīs spēles tiek straumētas tālrunī, spēlētāji ir atkarīgi no interneta ātruma, lai nodrošinātu vienmērīgu spēļu pieredzi. Apple jaunākais silīcijs, piemēram, M1- un M2-sērijas mikroshēmas, ir padarījis spēles klēpjdatoros ērtākas, un uzņēmums jau iepriekš ir demonstrējis savas iespējas galvenajos pieteikumos. Tomēr spēļu izstrādātāji ir vilcinājušies pieņemt Apple apgalvojumus par spēlētāju apkalpošanu Mac datoros. No otras puses, iPhone ir liela lietotāju bāze, kas aktīvi spēlē spēles, padarot to par pievilcīgu platformu AAA izlaidumiem.

5. gada sākumā iPhone tālruņos 2024. gada sākumā gaidāmā tādu lielāko nosaukumu kā Assassin's Creed Mirage pieejamība konsolēs un personālajos datoros. Izmantojot tādas perifērijas ierīces kā Razer's Kishi kontrolieris, kas uzlabo spēļu pieredzi mobilajās ierīcēs, spēlētājiem būs nevainojams veids, kā baudīt šīs spēles savos tālruņos. Resident Evil un Death Stranding spēles ir plānots palaist arī iPhone 15 Pro un Pro Max vēlāk šogad.

Kopumā Apple paziņojums iezīmē lielu soli, lai mobilajās ierīcēs nodrošinātu konsoļu un datoru spēļu pieredzi. Pieaugot interesei par spēlēm viedtālruņos, spēlētāji var sagaidīt ne tikai parasto mobilo spēļu piedāvājumu, bet arī augstas kvalitātes AAA izlaidumus savos iPhone tālruņos.

Avoti:

– Ešs Parriss, reportieris ar pieredzi videospēlēs – Kotaku