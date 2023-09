Savlaicīgas automašīnas apdrošināšanas atjaunošanas nozīme Indijā

Saskaņā ar 1988. gada likumu par mehāniskajiem transportlīdzekļiem visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas Indijā tiek braukti publiskās vietās, ir jābūt derīgai transportlīdzekļu apdrošināšanas polisei, kas sedz trešo pušu saistības. Ir ļoti svarīgi, lai mehānisko transportlīdzekļu īpašnieki reģistrētos mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas polisei. kas atbilst šai juridiskajai prasībai. Papildus trešo pušu atbildības segumam privātpersonas var izvēlēties arī visaptverošus plānus, kas nodrošina finansiālu aizsardzību transportlīdzekļa bojājumu vai negadījumu gadījumā.

Viens no svarīgākajiem iemesliem, lai savlaicīgi atjaunotu automašīnas apdrošināšanas polisi, ir pasargāt sevi no juridiskajām saistībām. Braukšana ar polisi, kurai beidzies derīguma termiņš, var tikt uzlikts liels naudas sods, ja to pieķers satiksmes darbinieki. Pārdomāta izvēle ir savlaicīgi atjaunot transportlīdzekļa apdrošināšanu, lai izvairītos no jebkādiem sodiem.

Automašīnas apdrošināšanas savlaicīga atjaunošana ir svarīga arī konsekventai finanšu aizsardzībai. Autoavārijas vai bojājumi var notikt negaidīti, un derīga apdrošināšanas polise garantē, ka esat pasargāts no finansiāliem zaudējumiem par remonta izmaksām vai saistībām pret trešajām personām.

Bezprasību bonusa (NCB) priekšrocības ir vēl viens iemesls, lai savlaicīgi atjaunotu savu polisi. Ja polises darbības laikā pretenzijas netiek izteiktas, varat uzkrāt NCB, kas ir stimuls drošai braukšanai. Šis bonuss ļauj samazināt kopējās apdrošināšanas izmaksas, atjaunojot polisi.

Vienkārša pretenziju apstrāde ir atkarīga arī no savlaicīgas atjaunošanas. Polises atjaunošanas aizkavēšanās var izraisīt pretenziju vai pat strīdu nokārtošanas aizkavēšanos. Pretenzijas netiks apmaksātas, ja polise netiks atjaunota pirms derīguma termiņa beigām.

Rezumējot, savlaicīga automašīnas apdrošināšanas atjaunošana ir būtiska, lai ievērotu likumus, gūtu finansiālu aizsardzību un nodrošinātu efektīvu segumu. Ir svarīgi atjaunot automašīnas apdrošināšanu krietni pirms derīguma termiņa beigām, lai izvairītos no jebkādiem sodiem un saglabātu savu finansiālo aizsardzību. Ieguldot automašīnas apdrošināšanas polisē pie uzticama pakalpojumu sniedzēja, piemēram, Bajaj Allianz General Insurance, jūs varat nodrošināt nepieciešamo finansiālo atbalstu un priekšrocības, piemēram, nulles nolietojuma segumu, diennakts palīdzību, pārvadāšanas pabalstu un daudz ko citu.

"Šis raksts ir daļa no sponsorētā satura programmas."

Definīcijas:

Motor Vehicles Act, 1988: tiesību akts Indijā, kas nosaka noteikumus par mehāniskajiem transportlīdzekļiem un ceļu satiksmi valstī.

Trešās puses saistības: fiziskas vai juridiskas personas finansiālās saistības vai pienākumi pret trešajām personām apdrošinātā transportlīdzekļa radītu bojājumu vai ievainojumu gadījumā.

Bonuss bez atlīdzības (NCB): Apdrošināšanas sabiedrību nodrošināts stimuls apdrošinājuma ņēmējiem, kuri polises darbības laikā neiesniedz nekādas prasības.

Avoti:

Bajaj Allianz vispārējā apdrošināšana