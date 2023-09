Apple nākamos trīs gadus turpinās izmantot Qualcomm modema mikroshēmas

By

Pēc paziņojuma, ka Apple Inc. turpmākos trīs gadus turpinās izmantot Qualcomm mobilo modemu mikroshēmas, uzņēmuma Qualcomm Inc. akcijas pieauga par vairāk nekā 3.8%. Tas ir pārsteigums, jo tika gaidīts, ka Apple, sākot ar šo gadu, samazinās modemu izmantošanu.

Piegādes darījums tika atklāts tikai dienu pirms iPhone 15 sērijas palaišanas pasākuma. Saskaņā ar Qualcomm teikto, viņu modemu mikroshēmas tiks integrētas trīs gaidāmajās iPhone paaudzēs, kas tiks izlaistas 2024., 2025. un 2026. gadā. Tomēr Qualcomm paredz, ka tas nodrošinās tikai aptuveni 20% no Apple 2026. gada tālruņiem piegādātajiem modemiem.

Apple tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem Qualcomm klientiem, un uzņēmuma pirkumi veido vairāk nekā piekto daļu no Qualcomm 44.2 miljardu dolāru ieņēmumiem 2020. gadā. Šie pirkumi galvenokārt sastāv no platjoslas komponentiem, ko izmanto iPhone tālruņu 5G savienojamības funkciju nodrošināšanai.

Qualcomm piegādā Apple ar 5G modema mikroshēmām, kas pārveido ierīcē esošos datus radio signālos pārraidīšanai uz šūnu torni. Turklāt Qualcomm nodrošina citus atbalsta komponentus, piemēram, miniatūras 5G antenas viedtālruņiem un RF priekšgaliem, kas filtrē radio traucējumus un pastiprina 5G signālus.

Apple ne tikai iegūst mikroshēmas no Qualcomm, bet arī licencē tīkla patentu kolekciju, kas ir būtiska bezvadu savienojumam tālruņos. Pagājušajā gadā Apple samaksāja Qualcomm 1.9 miljardus dolāru licencēšanas nodevās par šiem patentiem.

Pirms Qualcomm un Apple juridiskās cīņas izšķiršanas 2019. gadā Qualcomm tīkla patenti bija strīdīgs jautājums. Izlīguma ietvaros Apple piekrita licencēt Qualcomm patentus uz sešiem gadiem ar iespēju pagarināt vēl uz diviem gadiem. Tas, ka Apple iegādājās Intel Corp. modemu mikroshēmu biznesu, vēl vairāk veicināja tā centienus aizstāt Qualcomm mikroshēmas ar savu tehnoloģiju.

Tomēr šķiet, ka Apple centieni pēc iekšējās bezvadu tīkla tehnoloģijas var saskarties ar kavēšanos, kā liecina lēmums turpināt izmantot Qualcomm mikroshēmas līdz 2026. gadam. Apple ir guvis panākumus savu mikroshēmu izstrādē, primāro procesoru projektēšanā iPhone, Mac datoriem un Apple Watch.

Papildus Qualcomm modema mikroshēmām Apple mērķis ir aizstāt citus trešo pušu komponentus ar pielāgotu silīciju. Bloomberg šā gada sākumā ziņoja, ka Apple plāno izstrādāt savus Wi-Fi un Bluetooth moduļus, potenciāli aizstājot mikroshēmu, ko pašlaik nodrošina Broadcom Inc. Paredzams, ka šī moduļa otrā versija ietvers mobilo savienojumu, kas ir līdzīgs Qualcomm modema mikroshēmām, lai gan tā tiks izlaista. datums paliek neskaidrs.

Paredzams, ka Apple mikroshēmu izstrādes centienu ietekmi uz Qualcomm biznesu daļēji kompensēs Qualcomm paplašināšanās transportlīdzekļu procesoru un serveru mikroshēmu tirgos.

