Septembrī ir izsludinātas sešas PlayStation Plus papildu spēles

By

Nopludinātajā sarakstā ir atklātas sešas PlayStation Plus Extra spēles, kas būs pieejamas septembrī. Spēles kopīgoja uzticams avots billbil-kun vietnē Dealabs. Sastāvā ietilpst NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 un Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 ir jaunināts NieR:Automata prequel. Tas saņēma pozitīvas atsauksmes, IGN piešķirot tai 8/10 un slavējot uzlabotos vizuālos attēlus un cīņu. Spēles stāsts tiek uzskatīts par tās izcilo iezīmi.

Izpakošana, kas izlaista 2021. gadā, ir populāra neatkarīga spēle, kuras mērķis ir priekšmetu kārtošana dažādās vietās. IGN tai piešķīra 8/10, izceļot tās vienkāršo, taču apmierinošo atjautības spēli un spēju pastāstīt smeldzīgu stāstu par personīgajām mantām.

Plānots, ka šīs spēles būs pieejamas PS Plus Extra un Premium dalībniekiem, sākot no 19. septembra. Šis laidiens iezīmē pirmo spēļu sēriju pēc Sony nesenā cenu paaugstinājuma visiem saviem PS Plus 12 mēnešu abonementiem visā pasaulē.

Pagaidām nav oficiāla Sony apstiprinājuma par nopludināto spēļu sarakstu vai tā pieejamību. Fani ar nepacietību gaida oficiālu paziņojumu, lai apstiprinātu sastāvu. Sekojiet līdzi citiem atjauninājumiem.

Avots: IGN (recenzents: Wesley Yin-Poole)