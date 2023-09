Izlaists Pokémon Scarlet and Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero

By

Beidzot ir pienācis ļoti gaidītais Pokémon Scarlet and Violet DLC, un šonedēļ tiks izlaista pirmā daļa ar nosaukumu "The Teal Mask". Treneri tagad var uzsākt jaunu piedzīvojumu Kitakami zemē, satiekot jaunus Pokémonus, izpētot jaunas vietas un piedzīvojot jaunus stāstus.

Viens no aizraujošajiem šī DLC papildinājumiem ir filmas The Heroes of Kitakami ievads — jaudīgu treneru grupa, kam ir izšķiroša loma stāstā. Treneriem būs iespēja ar viņiem sazināties, uzzināt par viņu ceļojumiem un, iespējams, pat izaicināt viņus uz kaujām.

Kitakami ciemats arī ieņem centrālo vietu šajā DLC, ļaujot treneriem iegremdēties tās bagātajā kultūrā un atklāt tās noslēpumus. Tā ir dinamiska un dzīvīga vieta, kas piedāvā unikālu atmosfēru salīdzinājumā ar citiem spēles reģioniem.

Turklāt treneri sastapsies ar pazīstamiem pokemoniem, kas ir migrējuši no citiem reģioniem un padarījuši Kitakami par savu jauno māju. Viens no šādiem pokemoniem ir Polteageist, jaunatklāta suga, kas ir ekskluzīva šim DLC. Tā dizains un spējas padara to par intriģējošu papildinājumu jebkurai trenera komandai.

Ja apsverat DLC iegādi, ir vērts atzīmēt, ka “The Hidden Treasure of Area Zero” ir divas daļas – “Teal Mask” un “The Indigo Disk”. Turklāt tajā ir iekļauts vienots komplekts, kas atspoguļo visus gadalaikus, ļaujot treneriem pielāgot sava spēles varoņa izskatu.

Veicot pirkumu, noteikti izvēlieties DLC versiju, kas ir saderīga ar jūsu spēles kopiju.

Visbeidzot, Pokémon Scarlet un Violet DLC izlaišana iezīmē jaunu aizraujošu nodaļu spēlē. Ar jauniem Pokémoniem, valdzinošiem stāstiem un elpu aizraujošām vietām tas ir obligāts priekšnesums ikvienam Pokémon trenerim, kurš vēlas jaunus piedzīvojumus.

Avoti:

- Pokémon (@Pokemon) vietnē Twitter