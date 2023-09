The Teal Mask DLC izlaišanas laiki Pokemon Scarlet and Violet

Treneri visā pasaulē ar nepacietību gaida pirmā Pokemon Scarlet and Violet DLC The Teal Mask iznākšanu. Paredzēts, ka tiks palaists trešdien, 13. septembrī, spēlētāji ir ziņkārīgi par konkrētajiem izlaišanas laikiem savā reģionā.

Saskaņā ar apstiprināto informāciju The Teal Mask DLC tiks izlaists šādos laikos:

– 6:12 pēc Klusā okeāna laika (XNUMX. septembris)

– 8:12 pēc Centrālā laika (XNUMX. septembris)

– 9:12 pēc Austrumu laika (XNUMX. septembris)

– 2:13 pēc Lielbritānijas laika (XNUMX. septembris)

– 3:13 pēc Centrāleiropas laika (XNUMX. septembris)

– 5:30 pēc Indijas laika (13. septembris)

– 9:13 pēc Japānas laika (XNUMX. septembris)

Šie laiki var tikt mainīti, taču ir paredzēts, ka spēle tiks uzsākta aptuveni norādītajā laikā. Spēlētājiem ir jāsaņem informācija par visiem paziņojumiem par izlaišanas laika izmaiņām.

Teal Mask ir daļa no The Hidden Treasure of Area Zero DLC, kas paredzēta Pokemon Scarlet and Violet. DLC aizved spēlētājus skolas ceļojumā uz Kitakami — dinamisku ciematu, kas piepildīts ar svētku aktivitātēm un ielu tirgotājiem. Pokemon Company jau ir izklaidējusi jaunus kabatas monstrus, leģendārus un varoņus, kas tiks prezentēti filmā The Teal Mask.

Noplūdes ir arī atklājušas papildu informāciju par jaunām spējām, Pokedex ierakstiem un kabatas monstriem, piemēram, Bloodmoon Ursaluna. DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero otrā daļa ar nosaukumu The Indigo Disk ir plānota 4. gada 2023. ceturkšņa/ziemas izlaidumā.

Spēlētājiem, kuri vēlas izbaudīt The Teal Mask DLC, būs jāiegādājas vai nu Pokemon Scarlet, vai Pokemon Violet. Tiem, kam pieder abas spēles, būs jāiegādājas atsevišķas The Teal Mask kopijas.

Neskatoties uz sākotnējām tehniskām problēmām, kas ietekmēja spēlētāju iedziļināšanos un pieredzi, Pokemon Scarlet un Violet bija ļoti veiksmīga palaišana, kļūstot par visu laiku lielāko Nintendo versiju ar 10 miljoniem pārdotu kopiju pirmajās trīs dienās.

