Vecāki gatavo ballīti par godu meitai, kura dzimusi ar retu sirds defektu

Sjū un Keitija O'Līrijas Holas, četrus gadus vecās Rouzas vecāki, pēdējās atvadās no savas meitas 4. septembrī, īsi pirms skolas gaitu sākšanas. Rose no Pool-in-Wharfedale bija termināls sirds defekts, kas pazīstams kā pārtraukta aortas arka, kas ir ārkārtīgi reta slimība, kas skar vienu no 50,000 XNUMX mazuļiem.

Rozai nesen tika veikta sarežģīta ķirurģiska procedūra, cerot izlabot savu sirdi, un viņas vecāki un tūkstošiem atbalstītāju, kas pulcējās aiz viņas, bija ticējuši, ka mainīs viņas dzīvi. Diemžēl Rouzas sirds bija pārāk bojāta viņas stāvokļa dēļ, un operācija nebija veiksmīga.

Sjū raksturoja Rouzi kā lielvalsti, sakot, ka viņa visas dzīves laikā ir pārvarējusi neticamas likstas. Sjū un Keitiju satriec savas enerģiskās un dzīvespriecīgās meitas zaudējums.

Par godu Rozei ģimene nolēmusi nerīkot tradicionālas bēres, bet gan sarīkot ballīti. Viņi vēlas nosvinēt Rouzas dzīvi un atcerēties viņas mīlestību pret svelmainām kleitām, drēbēm un dejām ar Šakiru.

Sjū un Keitijai ir dēls Vils, kuru iznesa Sjū. Rouzi aiznesa Keitija pēc tam, kad viņiem veiksmīgi tika veikta IVF ārstēšana, kas iztērēja viņu ietaupījumus. Tā kā Sjū jau bija dzemdējusi bērnu, viņi nebija tiesīgi saņemt NHS ārstēšanu. Regulāras skenēšanas laikā ārsti atklāja Rouzas sirds defektu un informēja pāri, ka viņu meitas izredzes izdzīvot ilgāk par nedēļu ir niecīgas.

Trīs dienu vecumā Rozai tika veikta Norvudas procedūra, kam sekoja izaicinoša 17 dienu cīņa par viņas dzīvību. Roza kārtējo reizi izaicināja izredzes, kad viņa desmit mēnešu vecumā pārdzīvoja insultu un vēl vienu operāciju.

Šī gada augustā Roza beidzot sasniedza punktu, kad viņai pietika spēka nepieciešamajai sirds operācijai. Lai gan sākotnēji operācija šķita veiksmīga, ķirurgi atklāja, ka Rouzas sirdī nav elektrisku impulsu. Viņai bija nepieciešamas papildu operācijas, tostarp elektrokardiostimulatora ievietošana.

Diemžēl Rouzas sirds sāka asiņot četras dienas pēc operācijas. Neskatoties uz ķirurgu centieniem novērst bojājumus, radās vairāk sarežģījumu. Rouzai neizdevās nieres, un viņa tika turēta uz dzīvības uzturēšanas līdzekļiem, līdz tika noteikts, ka vairs neko nevar darīt.

Rouzas aiziešanas finansiālais slogs palielina ģimenes emocionālās ciešanas. Kopfinansēšanas lapa ir izveidota, lai palīdzētu segt Rozes ballītes izmaksas un atbalstītu Sjū un Keitiju šajā grūtajā laikā. Ģimene ir pateicīga par atbalstu, ko viņi saņēmuši no Martin House hospisa darbiniekiem, kas ļāva viņiem pavadīt laiku kopā ar Rouzu pēc viņas nāves.

