Tikai uz augšu, vīrusu spēle pakalpojumā Twitch, izņemta no Steam

Populārā vīrusu spēle Only Up, kas vasarā ieguva milzīgu popularitāti vietnē Twitch, ir noņemta no Steam platformas. Spēles, kas pazīstama kā SCKR Games, radītājs izteica vēlmi pāriet no spēles tās radītā stresa dēļ.

Tikai Up ieguva ievērojamu sekotāju skaitu vietnē Twitch ar savu unikālo stāstu par Džeku un pupas stublāju. Spēle piedāvāja filozofiskus stāstījumus un izaicinošu platformu, jo spēlētāji mēģināja kāpt augšup pa dažādiem peldošiem objektiem un vidēm.

Neskatoties uz panākumiem pakalpojumā Twitch, Only Up saskārās ar kritiku par NFT atsauces iekļaušanu, spēļu funkciju, piemēram, saglabāšanas funkcijas, trūkumu un apsūdzībām par cita izstrādātāja ar autortiesībām aizsargāto īpašumu izmantošanu. Šo strīdu rezultātā spēle jūlijā tika īslaicīgi izņemta no Steam, pirms tā atgriezās.

Atjaunināšanas ziņojumā Only Up solo izstrādātājs atzina savas kļūdas un izteica vēlmi atstāt spēli aiz muguras. Viņi minēja spēles radīto stresu un nepieciešamību pēc sirdsmiera un dziedināšanas. Izstrādātājs plāno ieturēt pauzi un turpināt izglītību, strādājot pie savas nākamās spēles, kuras nosaukums ir Kith. Šim jaunajam projektam būs cita koncepcija, žanrs un vide, koncentrējoties uz kinematogrāfiju. Izstrādātājs arī izteica vēlmi strādāt ar nelielu komandu, lai uzlabotu savas spēles dizaina prasmes.

Saskaņā ar viņu paziņojumu, Only Up vairs nav pieejams iegādei pakalpojumā Steam. Tomēr tie, kuri jau ir iegādājušies spēli, joprojām var to lejupielādēt un spēlēt. Ar gandrīz 13,000 XNUMX atsauksmēm uzņēmums Only Up saglabā lielākoties pozitīvu vērtējumu.

