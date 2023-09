Nothing Phone 2 nesaņem Nothing OS 2.0.3 programmaparatūras atjauninājumu

By

Nothing Phone 2, kas tika laists klajā 2023. gada jūlijā, saņem jaunu programmaparatūras atjauninājumu ar nosaukumu Nothing OS 2.0.3. Šis atjauninājums nodrošina vairākus viedtālruņa uzlabojumus un izmaiņas. Viens no galvenajiem papildinājumiem ir jauns kompasa logrīks, kas piedāvā detalizētāku navigāciju. Lietotāji pamanīs arī jaunu lietotāja interfeisu kabatas režīmam, kas uzlabo lietotāja pieredzi.

Turklāt programmaparatūras atjauninājums ietver atbalstu Zomato Glyph progresa joslā un uzlabo OTG saderību. Lietotāji var sagaidīt arī uzlabojumus ekrāna ierakstītāja uztveršanas izšķirtspējā, Bluetooth savienojuma stabilitātē, NFC stabilitātē un uztveres atgriezeniskajā saitē.

Turklāt Nothing OS 2.0.3 atjauninājumam ir pievienots 2023. gada augusta Android drošības ielāps, kas nodrošina uzlabotu ierīces drošību. Nekas nav apņēmies nodrošināt trīs gadu Android OS atjauninājumus un četrus gadus ilgušu drošības ielāpus tālrunim Nothing Phone 2.

Atjauninājuma pakotnes lielums ir 130 MB, un tas ir pieejams Nothing Phone 2 īpašniekiem. Lietotāji var manuāli pārbaudīt atjauninājumu, savās ierīcēs atverot Iestatījumi > Sistēma > Sistēmas atjaunināšana.

Ar savu jaudīgo Snapdragon 8+ Gen 1 SoC Nothing Phone 2 ir izstrādāts, lai nodrošinātu izcilu veiktspēju. Viedtālrunim ir arī divu aizmugures kameru iestatīšana ar diviem 50 megapikseļu sensoriem un nedaudz atjauninātu LED Glyph interfeisu paziņojumu saņemšanai no vairākām lietotnēm.

Programmaparatūras atjauninājums pašlaik ir pieejams Indijā, ko apstiprina atjauninājuma saņemšana pārskatīšanas vienībā. Nekas turpina uzlabot lietotāju pieredzi un nodrošināt savlaicīgus viedtālruņu atjauninājumus.

