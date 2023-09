Northern Trust pabeidz pirmo brīvprātīgo oglekļa kredītu ekosistēmas posmu

By

Northern Trust ir paziņojis par nozares mēroga brīvprātīgas oglekļa kredītu ekosistēmas pirmā posma pabeigšanu. Platforma ļaus institucionālajiem pircējiem piekļūt oglekļa kredītiem no vadošajiem projektu izstrādātājiem, izmantojot pilnībā automatizētu digitālo platformu. Izmantojot privātās virsgrāmatas digitālās blokķēdes tehnoloģiju, ekosistēma savieno pircējus ar oglekļa kredītu piegādātājiem, kas koncentrējas uz siltumnīcefekta gāzu, piemēram, oglekļa dioksīda, samazināšanu.

Izmantojot platformu, pircēji var tieši ar projektu izstrādātājiem veikt darījumus ar marķierizētiem oglekļa kredītiem un atsaukt tos, ņemot vērā viņu oglekļa pēdas nospiedumu. Šī attīstība ir nozīmīgs pavērsiens Northern Trust Digital Assets un Financial Markets komandai, kuras mērķis ir nodrošināt tirgū vadošo platformu digitālajiem aktīviem. Nākotnē ļoti svarīga ir institucionālo klientu iespēja piekļūt oglekļa kredītiem un dot ieguldījumu savā oglekļa kompensācijas ceļojumā.

Digitālo tehnoloģiju izmantošana oglekļa kredītu dzīves cikla pārvaldībā sniedz pārliecību un pārredzamību gan pircējiem, gan projektu izstrādātājiem. Tas racionalizē administrēšanas uzdevumus, atvieglojot visiem dalībniekiem oglekļa kredītu izsekošanu, pārvaldību un drošu transakciju. Platforma arī nodrošina pilnīgu pārredzamību visā brīvprātīgā oglekļa kredīta dzīves cikla garumā.

Northern Trust ir sadarbojies ar dažādiem projektu izstrādātājiem, tostarp Go Balance Limited, REDD+ projektu izstrādātāju, kura mērķis ir izvairīties no mežu izciršanas, un ReGen III, tīro tehnoloģiju uzņēmumu, kas pārstrādā lietotu motoreļļu. Darījumi minimālā dzīvotspējīgā produkta (MVP) platformā ir pilnībā automatizēti. Platformas tālāka attīstība un pirmais oficiālais tiešraides darījums ir plānots 2023. gada beigās.

Šī iniciatīva ir daļa no Northern Trust Digital Assets and Financial Markets grupas, kas apvieno komandas, kas ir atbildīgas par digitālo aktīvu tirgu un tradicionālo vērtspapīru pakalpojumu atbalstu. Uzņēmums ir bijis vērtspapīru apkalpošanas digitālās transformācijas priekšgalā, iepriekš bijis celmlauzis blokķēdes tehnoloģijas izmantošanā privātā kapitāla fondu administrēšanā un atbalstot obligāciju marķierizāciju un frakcionēšanu.

Avoti: Northern Trust