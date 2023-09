Tiek ziņots, ka Gamescom 2023 aiz slēgtām durvīm tika atklāts Nintendo Switch pēctecis

Saskaņā ar Eurogamer ziņojumu Nintendo Switch konsoles pēctecis tika demonstrēts Gamescom 2023 aiz slēgtām durvīm. Lai gan Eurogamer nebija iespējas pašiem to izmēģināt, tiek uzskatīts, ka tika dota vairākiem partneru izstrādātājiem. ieskats konsolē kaut kādā formā.

Viens no demonstrācijas svarīgākajiem notikumiem bija The Legend of Zelda: Breath of the Wild versija, kas īpaši izstrādāta, lai demonstrētu baumām izskanējušā Switch 2 veiktspējas iespējas. Tomēr nav saņemta papildu informācija par šo iespējamo tehnoloģiju demonstrāciju. šobrīd atklāts.

Šī pieeja, izmantojot esošas spēles uzlabotu versiju, lai demonstrētu uzlabotu veiktspēju, atgādina Sony Interactive Entertainment stratēģiju, kas noveda līdz PlayStation 5 izlaišanai, kur viņi demonstrēja ātrāku ielādes laiku Marvel's Spider-Man PlayStation 4.

Neskatoties uz baumām par Nintendo Switch pēcteci, uzņēmums vēl nav oficiāli apstiprinājis tā esamību vai jebkādas iespējamās funkcijas, ko tas varētu ieviest, piemēram, uzlabotu veiktspēju, 4K izšķirtspēju vai atpakaļejošu saderību. Nozares ziņojumi liecina, ka Nintendo gatavojas plašākai, publiskai atklāšanai 2024. gadā, taču pagaidām tas joprojām ir spekulatīvs.

Lai gan diskusijas par Nintendo Switch bieži vien ir risinājušās ap konsoli, kas sasniedz tās tipiskā dzīves cikla beigas, Nintendo turpina piedzīvot ievērojamus panākumus ar Switch. Pēc Nintendo of America prezidenta Daga Bousera teiktā, šie panākumi izriet no konsoles unikālā hibrīda dizaina un spēcīgā populāro spēļu klāsta.

Ņemot vērā Nintendo Switch pastāvīgos panākumus un gaidāmos nosaukumus izstrādes stadijā, piemēram, Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG un beznosaukuma spēli Princess Peach, joprojām ir daudz, lai piesaistītu spēlētājus oriģinālajam Switch. .

Tomēr, kad šie nosaukumi tiek izlaisti, konsoles nākotne kļūst neskaidra. Lai gan iespējamā Gamescom 2023 aizklātā sanāksme liecina, ka Nintendo tuvākajā nākotnē plāno veikt izmaiņas, joprojām ir jautājumi par to, ko radīs nākamā Nintendo konsole un vai tā parādīsies 2024. gadā. Laikam ejot, Paredzams, ka parādīsies vairāk informācijas, kas sniegs skaidrāku priekšstatu par Nintendo nākotnes plāniem.

Definīcijas:

1. Eurogamer — populāra videospēļu žurnālistikas vietne, kas pazīstama ar padziļinātu spēļu nozares atspoguļojumu un analīzi.

2. Gamescom – ikgadējs videospēļu gadatirgus Vācijā, kas pazīstams ar savām prezentācijām un gaidāmo spēļu un konsolēm.

3. PlayStation 5 — jaunākā Sony Interactive Entertainment spēļu konsole, kas piedāvā uzlabotu grafiku, ātrāku veiktspēju un jaunas funkcijas salīdzinājumā ar tās priekšgājēju PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild — Nintendo izstrādāta un izdota asa sižeta piedzīvojumu spēle, kas pazīstama ar savu atklātās pasaules izpēti un novatorisku spēles mehāniku.

5. Marvel's Spider-Man – populāra supervaroņu spēle, ko izstrādājusi Insomniac Games un izdevusi Sony Interactive Entertainment, demonstrējot PlayStation 5 iespējas ar uzlabotu ielādes laiku.

6. 4K izšķirtspēja – displeja izšķirtspēja aptuveni 3840×2160 pikseļi, nodrošinot augstāku detalizācijas un skaidrības līmeni salīdzinājumā ar zemākām izšķirtspējām.

7. Atgriezeniskā saderība – spēļu konsoles iespēja spēlēt spēles no iepriekšējām paaudzēm vai platformām.

8. Doug Bowser – Nintendo of America prezidents, atbildīgs par uzņēmuma darbības pārraudzību Ziemeļamerikas tirgū.

Avoti:

- Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)