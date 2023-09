Forza Motorsport gaidāmajā izlaidumā iepazīstina ar jaunu spēles gaitu un karjeras režīmu

By

Turn 10 Studios nesen Forza ikmēneša straumes laikā demonstrēja 17 minūšu garu spēles kadrus ļoti gaidītajai Forza Motorsport spēlei. Jaunā sērijas daļa ar nosaukumu Forza Motorsport sola aizraujošus atjauninājumus un izmaiņas, iezīmējot jaunu ēru populārajai sacīkšu spēļu franšīzei.

Spēles kadros bija redzams spēles “Sākotnējais brauciens”, kas kalpo kā ievada secība, kā arī sacīkšu nedēļas nogale Builder's Cup. "Sākotnējais brauciens" ļauj spēlētājiem veikt treniņu apli Maple Valley trasē ar Chevrolet Corvette E-Ray, vienu no spēles vāka automašīnām. Pārvietojoties pa pilnu satiksmi, spēlētājiem ir jāapgūst katrs pagrieziens, lai veiksmīgi progresētu.

Pēc treniņa apļa spēles kadri pāriet uz nakts sacīkstēm izdomātajā Hakone trasē. Šoreiz spēlētāji pārņem kontroli pār No.01 Cadillac Racing V-Series.R, otru spēles seguma automašīnu. Pēc pitstopa spēlētājiem ir jaunas riepas, lai censtos uz pirmo vietu.

Videoklipā ir parādīts arī spēles karjeras režīms, kas pazīstams kā Builders Cup. Spēlētāji var izvēlēties no trim starta automašīnām, tostarp 2019. gada Subaru STI S209, 2018. gada Honda Civic Type R un 2018. gada Ford Mustang GT. Spēles videomateriālā ir iekļauta treniņu sesija Grand Oak Club Circuit, vēl viena jauna izdomāta trase, kas sniedz spēlētājiem iespēju iepazīties ar spēles fiziku un vadību.

Lai gan spēle sākotnēji iepazīstina spēlētājus ar izdomātām shēmām, tiks parādītas arī reālās pasaules shēmas. Kad treniņu sesija ir beigusies, spēlētāji tiek sagaidīti ar aizraujošām sacīkstēm, kurās ir pilns 24 automašīnu režģis, un katra no tām veic unikālu pieeju pirmajam pagriezienam.

Forza Motorsport šajā versijā izmanto unikālu pieeju, atmetot ciparu secību, kas bija iepriekšējās daļās. Tās mērķis ir no jauna definēt sēriju kā “automašīnu progresēšanas” spēli, pārvēršot uzmanību no automašīnu savākšanas uz transportlīdzekļu apgūšanu, izmantojot uzlabojumus, kas saistīti ar automašīnas meistarības līmeni. Šī atkāpe no tradicionālās sacīkšu spēļu dizaina ir aizraujoša pārmaiņa, kas rezonēs ar šī žanra cienītājiem.

Forza Motorsport ir paredzēts izlaist 10. gada 2023. oktobrī Xbox Series X|S un PC platformām. Tas būs pieejams Xbox Game Pass un PC Game Pass tā palaišanas dienā.

