Gaidāmais Apple produktu pasākums: ko sagaidīt

By

Apple otrdien rīkos savu regulāro produktu pasākumu, kurā ir ļoti gaidīts, ka uzņēmums paziņos par saviem jaunākajiem viedtālruņiem. Lai gan daži dati par gaidāmajiem iPhone ir nopludināti, Apple ir zināms, ka pārsteidz savu auditoriju ar negaidītiem paziņojumiem. Pasākums tiks tiešraidē straumēts Apple vietnē, un tā sākums ir paredzēts pulksten 6:XNUMX pēc Īrijas laika.

Paredzams, ka iPhone 15 būs pasākuma spilgtākais notikums. Ir paredzēti četri dažādi modeļi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro un 15 Pro Max. Paredzams, ka ekrāna izmēri paliks tādi paši kā iepriekšējiem modeļiem, attiecīgi 6.1 collas un 6.7 collas. Pro modeļi var tikt pārveidoti, iespējams, tiem būs vieglāks un plānāks dizains ar pāreju no nerūsējošā tērauda uz titānu. Paredzams, ka uzlabosies arī kameras iespējas, proti, Pro Max modelī ir iespējama periskopa kamera, kas ļaus uzlabot tālummaiņas iespējas.

Vēl viena būtiska izmaiņa iPhone 15 klāstā ir paredzamā pāreja no zibens uzlādes pieslēgvietas uz USB C. Šīs izmaiņas ir motivētas ar ES centieniem izveidot standartizētas uzlādes pieslēgvietas, un tās, visticamāk, tiks ieviestas visos iPhone 15 modeļos. Izslēgšanas slēdzis iPhone sānos var arī tikt pārveidots, iespējams, kļūstot par darbības pogu īsceļu piešķiršanai.

Papildus iPhone 15 Apple var ieviest atjauninājumus Apple Watch Series 9 un AirPods. Paredzams, ka Apple Watch Series 9 saņems nelielus uzlabojumus, tostarp jauno S9 mikroshēmu, lai nodrošinātu labāku veiktspēju un potenciāli uzlabotu akumulatora darbības laiku. Sīkāka informācija par Apple piedzīvojumu pulksteņa Ultra sēriju joprojām ir ierobežota. Kas attiecas uz AirPods, visi atjauninājumi, visticamāk, būs vērsti uz korpusu, jo īpaši zibens savienotāja aizstāšana ar USB C. Tiek arī spekulēts, ka atjauninājums AirPods Max, kas nav atjaunināts kopš to izlaišanas 2020. gadā, var būs redzams, jo ES USB C prasība attiecībā uz austiņām līdz 2024. gadam.

Avoti:

- Apple izdod ārkārtas ielāpu pēc Pegasus spiegprogrammatūras pārkāpuma

– Eiropas akcijas atkal krītas, Apple nospiežot ASV akcijas

– Kāpēc iPhone dizains vairs nav lietojamības zelta standarts

– Fintans O'Tūls: neskaidra saikne starp jūsu iPhone, mūsu nodokļu iekasēšanu un uzņēmumiem, kas veic urbumus Kārlovā