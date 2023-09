Nintendo Switch 2: baumotās specifikācijas un iespējamais izlaišanas datums

Nesenajā ziņojumā no zināmā videospēļu nopludinātāja NateTheHate ir sniegta sīkāka informācija par baumām izskanējušo Nintendo Switch 2. Saskaņā ar Neita teikto, jaunā sistēma, iespējams, tika demonstrēta izstrādātājiem aiz slēgtām durvīm Gamescom 2023 izstādē Ķelnē, Vācijā.

Viena no galvenajām Neita sniegtajām ziņām ir tāda, ka jaunajā sistēmā The Legend of Zelda: Breath of the Wild demonstrācija darbojās ar 4K izšķirtspēju un 60 kadriem sekundē, ar ievērojami īsāku ielādes laiku, salīdzinot ar sākotnējo Nintendo Switch. . Tas liecina, ka Switch 2 var būt uzlabotas veiktspējas, it īpaši, ja tas ir pievienots dokstacijām.

Ir arī minēts, ka jaunajā sistēmā var būt iekļauta DLSS (Deep Learning Super Sampling) tehnoloģija, īpaši DLSS 3.5. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka DLSS ieviešana Switch 2 var neietvert visas datora versijā atrodamās funkcijas.

Tiek ziņots, ka vēl viena Gamescom demonstrētā demonstrācija bija The Matrix, kas vizuālās kvalitātes ziņā, tostarp uzlabotās staru izsekošanas iespējas, šķiet līdzvērtīga nākamās paaudzes konsolēm. Tomēr tiek uzskatīts, ka šī demonstrācija, iespējams, nav darbojusies vietējā aparatūrā, bet gan personālajā datorā vai izstrādātāju komplektā ar līdzīgām specifikācijām.

Kamēr diskusijas vietnē Gamescom norādīja uz iespējamo izlaišanas datumu 2024. gada martā, NateTheHate pauda neskaidrību par to, vai šis datums attiecas uz Nintendo Switch 2 oficiālo atklāšanu vai faktisko palaišanu.

Kas attiecas uz atpakaļejošu saderību, nav saņemta galīga informācija par to, vai jaunā sistēma būs saderīga ar spēlēm, kas izlaistas oriģinālajam Nintendo Switch.

Lai gan šīs detaļas sniedz intriģējošu ieskatu par baumām izplatīto Nintendo Switch 2, ir svarīgi šai informācijai pieiet piesardzīgi, jo tās joprojām ir balstītas uz nepārbaudītām noplūdēm. Tikai laiks rādīs, vai šīs baumas izrādīsies patiesas, un fani ar nepacietību gaida pašu Nintendo oficiālos paziņojumus.

Avoti: NateTheHate, Reddit