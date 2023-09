Iepazīstinām ar Xbox Mastercard: kredītkarte spēļu entuziastiem

By

Microsoft gatavojas laist klajā aizraujošu jaunu produktu spēļu entuziastiem — Xbox Mastercard. Šī bez gada maksas kredītkarte, kas ir pieejama tikai Xbox testētājiem ASV, Barclays piedāvā unikālu iespēju spēlētājiem nopelnīt punktus, kurus var izmantot Xbox spēlēs un papildinājumos.

Atšķirībā no Microsoft Rewards, Xbox Mastercard darbojas kā atsevišķa atlīdzības sistēma. Kartes īpašnieki var nopelnīt vienu kartes punktu par katru iztērēto USD — 1 kartes punkti ir līdzvērtīgi USD 1,500 dāvanu kartei, ko var izpirkt Microsoft tiešsaistes Xbox veikalā. Turklāt Xbox Mastercard īpašniekiem ir iespēja nopelnīt piecus punktus par katru USD, kas iztērēts piemērotiem produktiem no tiešsaistes Microsoft Store, kā arī trīs punktus par katru USD, kas iztērēts straumēšanas pakalpojumos, piemēram, Netflix un Disney Plus, un piegādes pakalpojumos, piemēram, Grubhub un DoorDash.

Ekskluzīvas priekšrocības ir pieejamas arī jaunajiem kartes dalībniekiem. Pēc pirmā pirkuma viņi var nopelnīt 5,000 punktu bonusu (atbilst 50 ASV dolāru vērtībai), kā arī trīs mēnešu Xbox Game Pass Ultimate abonementu. Šo trīs mēnešu abonementu var pat uzdāvināt draugiem vai ģimenei.

Xbox Mastercard piedāvā vairākas dizaina iespējas, no kurām izvēlēties, un to var personalizēt ar unikālu spēlētāja tagu. Sākot ar 21. septembri, Xbox Insiders kontinentālajā ASV, Aļaskā un Havaju salās var sākt pieteikties šai aizraujošajai kredītkartei.

Ir vērts atzīmēt, ka šī ir pirmā reize vairāk nekā desmit gadu laikā, kad Microsoft piedāvā Xbox kredītkarti. Iepriekš uzņēmums Xbox Live abonentiem nodrošināja bezmaksas Xbox Live Diamond lojalitātes karti 2005. gadā, kas piedāvāja atlaides iesaistītajiem mazumtirgotājiem. Sony ir arī līdzīga kredītkarte, PlayStation kredītkarte, kas ļauj lietotājiem uzkrāt punktus ar spēlēm saistītiem pirkumiem.

Xbox Mastercard ir novatorisks veids, kā spēlētāji var nopelnīt atlīdzību, vienlaikus nododoties savam iecienītākajam hobijam. Pateicoties daudzajām priekšrocībām un ekskluzīvajiem piedāvājumiem, šī kredītkarte ir ļoti pieprasīta spēļu entuziastu vidū visā ASV.

