Microsoft ievieš Copilot autortiesību saistības, lai kompensētu komerciālos klientus

Microsoft ir spēris nozīmīgu soli, lai pārliecinātu savus komerciālos klientus, ieviešot Copilot Autortiesību saistības. Šīs saistības garantē Microsoft Copilot AI pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem atlīdzību. Šis solis ir balstīts uz uzņēmuma iepriekšējo paziņojumu jūnijā, kurā tas izveidoja AI garantijas programmu, lai nodrošinātu, ka tā platformās izvietotās AI lietojumprogrammas atbilst juridiskajām un normatīvajām prasībām.

Emuāra ziņojumā Microsoft priekšsēdētāja vietnieks un prezidents Breds Smits kopā ar ģenerālpadomnieku Hoseinu Nobāru pievērsās klientu bažām par iespējamiem autortiesību pārkāpumiem, kas izriet no ģeneratīvā AI izmantošanas. Saskaņā ar saistībām, ja trešā puse iesniedz tiesā prasību par autortiesību pārkāpumu pret komerciālu klientu par Microsoft Copilots vai to ģenerētās produkcijas izmantošanu, Microsoft aizstāvēs klientu un segs visus nelabvēlīgos spriedumus vai izlīgumus, kas izriet no tiesas prāvas. Tomēr šī aizsardzība ir spēkā tikai tad, ja klients izmantoja Microsoft produktos integrētās aizsargmargas un satura filtrus.

Lai mazinātu klientu bažas, Microsoft savos Copilot pakalpojumos iekļauj būtiskas aizsargmargas, lai ievērotu satura veidotāju autortiesības. Ieviešot šos aizsardzības pasākumus, ievērojami samazināsies iespējamība, ka tiks radīts saturs, ar kuru tiek pārkāptas tiesības. Tomēr klientiem ir jāievēro šie aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību autortiesību noteikumiem.

Uzņemoties atbildību par autortiesību problēmu novēršanu, Microsoft mērķis ir atbalstīt savus klientus un mazināt iespējamos juridiskos riskus, kas saistīti ar tā produktu lietošanu. Copilot autortiesību saistības attiecas uz dažādiem Microsoft pakalpojumiem, tostarp Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Power Platform Copilot, Viva Sales Copilot, GitHub Copilot, Power BI Copilot un Microsoft Security Copilot. Tomēr šīs saistības neattiecas uz tādiem patērētāju pakalpojumiem kā Bing Chat, tādējādi atstājot vietu spekulācijām par to, kā Microsoft turpmāk risinās šo aspektu.

Šī Microsoft iniciatīva apliecina apņemšanos aizsargāt savu klientu intereses un veicināt atbildīgu AI izmantošanu. Izmantojot Copilot Autortiesību apņemšanos, komerciālie klienti var droši izmantot Microsoft AI pakalpojumus, vienlaikus samazinot riskus, kas saistīti ar iespējamām autortiesību pārkāpumu prasībām.

Definīcijas:

– Copilot AI pakalpojumi: Microsoft nodrošinātie AI pakalpojumi, kas palīdz lietotājiem ģenerēt saturu.

– Autortiesību pārkāpums: ar autortiesībām aizsargāta materiāla neatļauta izmantošana bez autortiesību īpašnieka atļaujas.

– Atlīdzība: aizsardzība pret finansiāliem zaudējumiem, kas radušies juridisku prasību vai saistību dēļ.

Avoti:

– Microsoft: Breda Smita un Hoseina Novbara emuāra ieraksts (nav norādīts URL)