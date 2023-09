Ardievu Lū Rabito, cienījamā sporta redaktora palīga un digitālā novatora vietnē The Inquirer

Lū Rabito, lolotais The Inquirer ģimenes loceklis, diemžēl nomira 7. septembrī 61 gada vecumā no metastātiska aklās zarnas vēža. Savus 33 gadus The Inquirer, Rabito ieņēma dažādas lomas, tostarp sporta redaktora palīgu, reportieri, piepilsētas ziņu redaktoru un digitālo producentu. Viņš sniedza nozīmīgu ieguldījumu izdevuma izstrādē, spēlējot galveno lomu, pārveidojot to no tikai drukāta laikraksta par veiksmīgu digitālo platformu.

Viens no lielākajiem Rabito sasniegumiem bija rallija vidusskolas sporta sadaļas izveidošana 2009. gadā. Viņš pārraudzīja rakstnieku, ārštata reportieru, fotogrāfu un videogrāfu komandu, kas aptver vairāk nekā 100 vidusskolas Pensilvānijas dienvidaustrumos un Dienviddžersijā. Rabito, kas pazīstams ar savām rūpīgajām rediģēšanas prasmēm un spēju mierīgi ievērot nakts termiņus, kolēģi ļoti cienīja. Viņa vieglprātīgais raksturs un atbalstošā attieksme iedvesmoja daudzus, padarot laiku The Inquirer neaizmirstamu.

Rabito centība savam amatam izpaudās viņa apņemšanās uzlabot apkārtējo darbu. Viņš sniedza norādījumus un mentoringu, vienmēr mudinot savus rakstniekus tiekties pēc izcilības. Bijušais kolēģis Mets Brīns atzīst Rabito gan kā redaktoru, gan skolotāju, mudinot viņus pastāvīgi pilnveidoties. Rabito mīlestība pret žurnālistiku pārsniedza viņa darbu The Inquirer. Viņš iepriekš bija strādājis Orindžas apgabala reģistrā, Pasadena Star-News un United Press International, atstājot paliekošu ietekmi uz nozari.

Ārpus darba Rabito cienīja savu ģimeni, lepni rādot uz sava rakstāmgalda meitu fotogrāfijas un daloties stāstos par savu sievu un ģimeni ar ikvienu, kas piestāja tērzēt. Viņš bija mīlošs vīrs, tēvs un vectēvs, un viņa ģimene ieņēma īpašu vietu viņa sirdī. Rabito paliks atmiņā kā labsirdīgs cilvēks, kurš vienmēr centās darīt visu iespējamo un pozitīvi ietekmēt citu cilvēku dzīvi.

