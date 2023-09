50+ jauninājumi, kas veidos mazumtirdzniecības nozares nākotni

By

Saskaņā ar GlobalData Technology Foresights, mazumtirdzniecības nozares nākotni veidos vairāk nekā 50 inovāciju jomas. Šie jauninājumi seko S formas līknei, sākot no agrīnas parādīšanās, paātrinot ieviešanu, līdz beidzot stabilizējas un sasniedz briedumu. Ir svarīgi noteikt, kur šajā līknē atrodas inovācijas, lai saprastu to pašreizējo ieviešanas līmeni un to turpmāko trajektoriju.

Jauno inovāciju stadijā arvien vairāk tiek izmantotas graujošas tehnoloģijas, piemēram, digitālā ražošana pēc pieprasījuma, planogrammu optimizācija un iepirkšanās ar AR palīdzību. Šīs tehnoloģijas ir sākuma stadijā, un tās ir rūpīgi jāuzrauga. No otras puses, strauji attīstās inovācijas jomas, piemēram, uz atrašanās vietu balstīta personalizēšana, personalizēti lookbooks un pašapkalpošanās norēķināšanās. Visbeidzot, nobriedušās inovācijas jomas, piemēram, palīdzība iepirkšanās veikalā un digitālo izkārtņu personalizēšana, tagad šajā nozarē ir labi izveidotas.

Viena no galvenajām inovāciju jomām mazumtirdzniecībā ir digitālā ražošana pēc pieprasījuma. Šajā praksē tiek izmantotas tādas tehnoloģijas kā datorizēts dizains un 3D drukāšana, lai radītu produktus, kas pielāgoti individuālajām klientu vajadzībām. Digitālā ražošana pēc pieprasījuma optimizē darbplūsmas un novērš vajadzību pēc parastiem instrumentiem vai veidnēm. GlobalData analīze atklāj, ka digitālās ražošanas pēc pieprasījuma izstrādē un lietošanā ir iesaistīti vairāk nekā 30 uzņēmumu, tostarp tehnoloģiju pārdevēji, reģistrēti mazumtirdzniecības uzņēmumi un jaunizveidoti uzņēmumi.

Starp vadošajiem patentu iesniedzējiem digitālās ražošanas telpā pēc pieprasījuma ir Levi Strauss, Carl Zeiss Stiftung, Best Apps un eBay. Šie uzņēmumi ir pionieri tehnoloģiju izmantošanā, lai uzlabotu klientu pieredzi. Piemēram, Levi Strauss Maiami izveidoja uznirstošo tirdzniecības vietu, kurā bija futūristiski atribūti un kas ļāva pircējiem pielāgot savus džinsus, un dizains tika pabeigts tikai 90 minūtēs.

Digitālā ražošana pēc pieprasījuma nodrošina mazumtirgotājiem elastību, palīdzot tiem samazināt izmaksas un uzlabot darbības efektivitāti. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas personalizētu produktu ražošanai, mazumtirgotāji var piedāvāt izcilu gandarījumu un piesaistīt klientus dziļākā līmenī. Tādi uzņēmumi kā Global Technology Services, Meta Platforms un Accenture ir vadošie lietojumu daudzveidības ziņā, savukārt Carl Zeiss Stiftung, Coupang un Levi Strauss ir visaugstākā ģeogrāfiskā sasniedzamība.

Lai iegūtu dziļāku izpratni par galvenajām tēmām un tehnoloģijām, kas traucē mazumtirdzniecības nozari, piekļūstiet GlobalData jaunākajam tematiskā pētījuma ziņojumam par mazumtirdzniecību. GlobalData Patentu analīze ir vadošais nozares informācijas avots, kas nodrošina datus, izpēti un analīzi par patentu pieteikumiem un dotācijām no visas pasaules.

Avoti:

– GlobalData Technology Foresights

- GlobalData patentu analīze