Apple iepazīstina ar iPhone 15, Apple Watch Series 9 un AirPods Pro 2 ar USB-C uzlādi

Apple tikko paziņoja par savu ļoti gaidīto jauno produktu līniju 2023. gadam, tostarp iPhone 15, Apple Watch Series 9 un AirPods Pro 2 ar USB-C uzlādi. IPhone 15 ir aprīkots ar pāreju uz USB-C un paplašinātu kameras tālummaiņu Pro modelim. Uzņēmums cer, ka šie jaunie piedāvājumi mudinās klientus uzlabot un mainīt neseno akciju cenas kritumu.

Parastajās un lielizmēra iPhone 15 versijās ir saglabāti iepriekšējo modeļu dizaina elementi, tostarp alumīnija sāni un stikla aizmugures un priekšpuses. Tomēr tagad tiem ir jaunas konturētas malas un mazāks “dinamiskās salas” izgriezums ekrāna augšdaļā. Divu kameru sistēma ir ievērojami uzlabota ar 48 megapikseļu galveno sensoru un 2x optisko tālummaiņu.

Jaunajiem modeļiem ir arī divreiz spilgtāki ekrāni, kas nodrošina labāku lasāmību ārpus telpām. Vēl viena ievērojama iezīme ir USB-C porta ieviešana, kas nodrošina uzlādi un saderību ar dažādām ierīcēm. Tālruņi ir aprīkoti ar A16 mikroshēmu un būs pieejami veikalos 22. septembrī, sākot no 799 £ (799 USD) par iPhone 15 un £ 899 ($ ​​899) par iPhone 15 Plus.

Augstākās klases iPhone 15 Pro un 15 Pro Max modeļi šogad saņem visvairāk jauninājumu, tostarp mazākus rāmjus, matētu aizmugures stiklu un titāna sānus, lai uzlabotu izturību un vieglāku svaru. Izslēgšanas slēdzis ir aizstāts ar darbības pogu, kas var veikt vairākas funkcijas. Šajos modeļos ir arī A17 Pro mikroshēma, kas nodrošina uzlabotu veiktspēju, ātrākus USB-C portus un labākas kameras. It īpaši iPhone 15 Pro Max ir aprīkots ar 12MP telefoto kameru, kas piedāvā 5x optisko tālummaiņu, līdzīgi kā Samsung un Google tālruņiem.

Apple ir arī ieviesis Apple Watch Series 9 un Ultra 2. Series 9 saglabā pazīstamo dizainu, vienlaikus piedāvājot jaunu S9 mikroshēmu ātrākai apstrādei un spilgtāku ekrānu. No otras puses, Ultra 2 ir vēl spilgtāks 3,000 nitu ekrāns un korpuss, kas izgatavots no 95% pārstrādāta titāna. Abi modeļi būs pieejami, sākot no £ 399 ($ ​​399) Apple Watch Series 9 un £ 799 ($ ​​799) par Watch Ultra Series 2.

Kopumā Apple jaunākais produktu klāsts demonstrē veiktspējas, dizaina un ilgtspējības uzlabojumus. Šie jaunie piedāvājumi veikalos nonāks 22. septembrī, un Apple cer, ka tie atkal izraisīs klientu interesi un uzlabos tā pozīciju tirgū.

