Nopludinātā informācija par iPhone 15 modeļu klāstu atklāj svaru un mērījumus

By

Nesenajā ziņojumā ir nopludināta galvenā informācija par gaidāmo iPhone 15 sēriju, tostarp iPhone 15, iPhone 15 Pro un iPhone 15 Pro Max. Ziņojumā ir atklāts šo ļoti gaidīto viedtālruņu svars un izmēri, sniedzot ieskatu par to, ko mēs varam sagaidīt no Apple nākamās paaudzes tālruņiem.

Saskaņā ar nenosauktiem avotiem, uz kuriem atsaucas MacRumors, iPhone 15 izmēri būs 147.6 × 71.6 × 7.8 mm un svērs 171 g, kas ir gandrīz identisks tā priekšgājējam iPhone 14, kura izmēri bija 146.7 × 71.5 × 7.8 mm un svars 172 g. Tomēr gaidāmais modelis būs par gramu vieglāks. Tāpat iPhone 15 Plus saglabās to pašu 6013 T6 alumīnija šasiju kā 2022. gada modelim.

No otras puses, iPhone 15 klāsta Pro modeļos varētu būt nozīmīgākas izmaiņas. Tiek baumots, ka iPhone 15 Pro izmēri ir 146.6 × 70.6 × 8.25 mm un sver 188 g. Turpretim iPhone 14 Pro izmēri bija 147.5 × 71.5 × 7.85 mm un svēra 206 g. Neskatoties uz to, ka iPhone 15 Pro ir nedaudz biezāks, tā svars ir samazināts par 8.73 procentiem.

Turklāt iPhone 14 Pro Max, kas tika laists klajā pagājušajā gadā, bija 160.7 × 77.6 × 7.85 mm un svēra 240 g. Paredzams, ka pēctecis iPhone 15 Pro Max svērs 221 g un izmēri ir 159.9 × 76.7 × 8.25 mm, padarot to par 7.91% vieglāku nekā tā priekšgājējs.

Tiek baumots, ka iPhone 15 Pro un iPhone 15 Pro Max ir aprīkots ar titāna šasija, nevis no nerūsējošā tērauda. Paredzams, ka šīs izmaiņas viedtālruņus padarīs vieglākus un izturīgākus. Tomēr paredzams, ka iPhone 15 un iPhone 15 Plus saglabās alumīnija šasiju, kas liecina, ka to svars paliks relatīvi nemainīgs.

Lai gan Pro modeļu svara samazinājums var būt minimāls, vieglāka šasija varētu palīdzēt kompensēt aizsargapvalka papildu svaru. Iepriekšējās prognozēs tika lēsts, ka iPhone 15 Pro svērs 191 g, bet iPhone 15 Pro Max svērs 221 g, pateicoties pārejai uz titāna šasiju.

Septembrī tuvojoties Apple oficiālajam atklāšanas pasākumam ar nosaukumu “Wonderlust”, šīs nopludinātās detaļas ir ļāvušas mums ieskatīties gaidāmajā iPhone 15 klāstā. Izmantojot konsekventus mērījumus parastajiem modeļiem un ievērojamu svara samazinājumu Pro modeļiem, Apple fani var sagaidīt jaunas paaudzes gludus un vieglus viedtālruņus.

Avoti:

- MacRumors