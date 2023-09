Jaunā iPhone 15 sērija: ir atklātas specifikācijas, dizains un cena

By

Pēc mēnešiem ilgas gaidīšanas Apple beidzot ir atklājis savu jauno iPhone 15 sēriju. Šogad uzņēmums prezentējis četrus modeļus – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro un iPhone 15 Pro Max. Noplūde, kas liecina par Ultra variantu, ir izrādījusies nepatiesa.

Apple ir veikusi būtiskas dizaina izmaiņas jaunajos iPhone tālruņos, tostarp pievienojot USB Type-C portu apakšā, aizstājot Lightning portu. Vēl viena ievērojama izmaiņa ir displeja dizaina pieņemšana ar caurumu priekšpusē, padarot displeju iespaidīgāku. Turklāt Apple ir aizstājis izslēgšanas slēdža pogu ar jaunu darbības pogu, kas piedāvā ātru piekļuvi dažādiem īsinājumtaustiņiem un funkcijām.

IPhone 15 sērija būs pieejama jaunās krāsās, piemēram, rozā, dzeltenā, zaļā, zilā un melnā. Runājot par cenām, iPhone 15 cena ASV ir sākot no 799 USD, savukārt iPhone 15 Pro un Pro Max modeļi sākas attiecīgi no 999 USD un 1,199 USD. Indijā iPhone 15 Pro un Pro Max cenas sākas attiecīgi no Rs 1,39,900 1,59,900 XNUMX un Rs XNUMX XNUMX XNUMX.

IPhone 15 lepojas ar 6.1 collu Liquid Retina displeju, savukārt Plus modelis saglabā 6.7 collu ekrānu. Abi modeļi ir saņēmuši lielus kameru jauninājumus, kas aprīkoti ar 48 megapikseļu primāro sensoru un jauniem kameras režīmiem uzlabotai fotografēšanai. Ierīces darbina A16 Bionic mikroshēmojums, kas piedāvā uzlabotu veiktspēju un visas dienas akumulatora darbības laiku.

iPhone 15 Pro un Pro Max modeļiem ir izturīgāka titāna šasija ar matētu efektu. Tiem ir attiecīgi 6.1 collu un 6.7 collu OLED ekrāns, kas aprīkots ar ProMotion tehnoloģiju un atbalstu vienmēr ieslēgtam displejam un gaidstāves režīmam. Šos modeļus darbina A17 Pro mikroshēma, kas nodrošina nepārspējamu veiktspēju un uzlabotu spēļu pieredzi. Pro modeļu kameru sistēma ietver 48 megapikseļu kameru ar 5x optisko tālummaiņu un atbalstu 4K60 ProRes video ierakstīšanai.

Kopumā jaunā iPhone 15 sērija piedāvā ievērojamus dizaina, veiktspējas un kameras iespēju uzlabojumus, padarot to par pievilcīgu iespēju Apple faniem.

