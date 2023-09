Kā iestatīt eSIM savā iPhone 15

By

iPhone 15 sērijas izlaišana radīja daudzas jaunas funkcijas un uzlabojumus, tostarp eSIM tehnoloģijas izmantošanu. Pārejot uz eSIM, tiek novērsta nepieciešamība pēc fiziskas SIM kartes, jo digitālā SIM karte tiek iegulta tieši ierīcē.

Tātad, kas īsti ir eSIM? SIM karte tradicionāli tiek izmantota, lai identificētu jūsu tālruni operatoram un otrādi. Tas norāda mobilo sakaru operatoram, kuru tālruni izmantojat un kuru numuru un mobilo sakaru operatoru piešķirt jūsu klausulei. Savukārt eSIM ir SIM kartes digitālā versija, kuru var ieprogrammēt un pārprogrammēt pēc vajadzības. IPhone 15 var uzglabāt līdz pat astoņām dažādām eSIM kartēm, padarot to ērtu ceļotājiem vai tiem, kuriem ir vairākas biznesa līnijas.

eSIM kartes iestatīšana savā iPhone 15 ir salīdzinoši vienkāršs process. Kad pasūtāt savu iPhone, mobilo sakaru operators un tālruņa numurs tiek saistīti ar ierīci. Kad aktivizējat savu jauno iPhone un veicat ātrās palaišanas procesu, jums tiks piedāvāts apstiprināt, ka vēlaties aktivizēt savu tālruņa numuru savā iPhone tālrunī. No turienes varat izpildīt ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu eSIM savam kontam.

Ja pārsūtāt datus no vecāka iPhone modeļa, varat vienkārši atlasīt pārsūtīšanas opciju no cita iPhone, un Apple paveiks pārējo. Process parasti ir ātrs, taču tas var atšķirties atkarībā no servera trafika.

Ja iestatīšanas laikā izlaidāt numura pārsūtīšanu, joprojām varat pārsūtīt savu numuru un eSIM karti uz iPhone 15. Atveriet lietotni Iestatījumi, dodieties uz Cellular un atlasiet Iestatīt mobilo sakaru tīklu. Izpildiet norādījumus, lai pabeigtu procesu.

Tiem, kas pāriet no Android tālruņa uz iPhone 15, process var atšķirties atkarībā no operatora. Ja sākotnējās iestatīšanas laikā nesaņemat aicinājumu pārsūtīt savu numuru, jums būs jāsazinās ar sava mobilo sakaru operatora klientu apkalpošanas dienestu, lai pieprasītu QR kodu vai iestatītu eSIM Carrier Activation.

Kopumā eSIM iestatīšana iPhone 15 ir vienkāršs process, ko var veikt sākotnējās iestatīšanas laikā vai pēc tam. eSIM elastība un ērtības padara to par vērtīgu funkciju iPhone lietotājiem.

