Thunderbolt 5: ātrdarbīgas savienojamības nākotne

Nesen izziņotais Thunderbolt 5 ir radījis revolūciju datu pārraides un enerģijas piegādes pasaulē. Ar iespaidīgo joslas platumu 120 Gbps Thunderbolt 5 ir ievērojams solis uz priekšu salīdzinājumā ar tā priekšgājēju Thunderbolt 4, kas piedāvāja tikai 40 Gbps. Tas lietotājiem nozīmē ātrāku un vienmērīgāku savienojumu.

Viena no galvenajām Thunderbolt 5 iezīmēm ir tā spēja nodrošināt 80 Gbps standarta konfigurācijā, izmantojot divas no četrām PCIe joslām. Tas dubulto Thunderbolt 4 ātrumu un nodrošina efektīvāku datu pārsūtīšanas procesu. Tomēr, ja nepieciešams lielāks joslas platums, piemēram, augstas izšķirtspējas displejiem, Thunderbolt 5 var piešķirt līdz 40 Gb/s trīs no četrām joslām, kā rezultātā kopējais pārraides ātrums ir 120 Gb/s.

Thunderbolt 5 palielinātais joslas platums paver iespēju pasauli vairāku ekrānu iestatīšanai. Lietotāji tagad var baudīt privilēģiju savienot trīs 4K 144Hz ekrānus vienlaicīgi, darbināt vairākus 8K displejus vai pat darbināt vienu monitoru ar pārsteidzošu atsvaidzes intensitāti līdz 540Hz. Tas neapšaubāmi uzlabos vizuālo pieredzi spēlētājiem, satura veidotājiem un profesionāļiem, kuri strādā ar augstas kvalitātes vizuālajiem materiāliem.

Turklāt Thunderbolt 5 izceļas ar iespaidīgo jaudas padeves spēju. Piedāvājot līdz pat 240 W uzlādes jaudu, Thunderbolt 5 ļauj ierīcēm iegūt vairāk enerģijas, izmantojot vienu USB-C kabeli. Tas nozīmē, ka pat jaudas izsalkušas ierīces, piemēram, spēļu klēpjdatori, tagad var uzlādēt tikai USB-C, tādējādi novēršot vajadzību pēc patentētiem lādētājiem.

Ir svarīgi atzīmēt, ka Thunderbolt 4 turpinās pastāvēt līdzās Thunderbolt 5. Lai gan Thunderbolt 5 apmierinās lietotājus, kuri ir iesaistīti satura veidošanā, spēlēs un darbstaciju sistēmās, Thunderbolt 4 joprojām būs pieejams tiem, kam nav nepieciešams tāds pats joslas platuma līmenis.

Lai iegūtu Thunderbolt 5 iespējas, lietotājiem būs nepieciešama atsevišķa mikroshēma ar koda nosaukumu Barlow Ridge, jo tā nav integrēta Intel 14. paaudzes procesoros. Intel plāno izlaist pirmās mašīnas, kas aprīkotas ar Thunderbolt 5 2024. gadā, solot aizraujošu nākotni ātrgaitas savienojamībai.

