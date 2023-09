ASV slavē Indijas DPI iekļaušanu G20 samitā, paziņo par globālo DPI repozitoriju

By

Ieinteresētās personas atzinīgi novērtējušas digitālās publiskās infrastruktūras (DPI) iekļaušanu G20 Deli deklarācijā, un ASV valdība slavē Indijas centienus šajā jomā. Deli deklarācijā, kas pieņemta 10. gada 2023. septembrī, galvenā uzmanība pievērsta tādiem galvenajiem globālajiem jautājumiem kā klimata pārmaiņas un karš Ukrainā, taču arī uzsvērts, cik svarīgi ir pieņemt DPI, lai pārvarētu digitālo plaisu un veicinātu attīstību.

DPI attiecas uz digitālo tehnoloģiju kopumu, kas atvieglo digitālās identifikācijas sistēmas, digitālo maksājumu tīklus un citus līdzīgus rīkus. Indijas DPI ietver tādas iniciatīvas kā Aadhaar, United Payments Interface (UPI) un Open Network for Digital Commerce (ONDC). Globālas DPI repozitorija izveide ir galvenais Deli deklarācijas punkts, kura mērķis ir uzņemt DPI risinājumus no dažādām valstīm, lai tos varētu viegli atrast un pieņemt.

Pašlaik izstrādes stadijā esošā virtuālā repozitorija tiks mitināta vietnē DPI.Global. Tā mērķis ir novērst zināšanu trūkumu, kas saistīts ar iedzīvotāju mēroga DPI izstrādi un ieviešanu. Iesaistītās valstis var izvēlēties rādīt informāciju par saviem DPI risinājumiem, palīdzot citiem izstrādāt savus.

Abhišeks Sings, Nacionālās e-pārvaldes nodaļas (NeGD) un Digital India Corporation izpilddirektors, apstiprināja, ka Indija virza globālās DPI repozitorija izveidi. Platformā būs ne tikai risinājumi no G20 dalībniekiem, bet arī no citām valstīm. Sings minēja, ka daudzas valstis ir izteikušas interesi par šo risinājumu atkārtošanu, un drīzumā tiks sniegti turpmāki paziņojumi par to dalību.

Viena nākotnes alianse (OFA), ko veido G20 dalībvalstis, arī ir vienojusies par DPI izstrādes, izvietošanas un pārvaldības sistēmu. OFA mērķis ir nodrošināt kapacitātes palielināšanu, finansējumu, tehnisko palīdzību un globālu sadarbību DPI ieviešanā valstīs ar zemākiem vidējiem ienākumiem.

Nozares eksperti un Indijas DPI iniciatīvu vadītāji ir atzinīgi novērtējuši DPI iekļaušanu Deli deklarācijā. T Koshy, ONDC izpilddirektors, uzsvēra, kā Indijas DPI ir demonstrējusi sadarbību starp valdību un privātām struktūrām, lai izveidotu veselīgu un atvērtu tirgu. Pramods Varma, bijušais Aadhaar galvenais arhitekts, uzsvēra globālās DPI repozitorija lietderību, ko valstis var izmantot atvērtā pirmkoda aktīviem. RS Sharma, bijušais Nacionālās veselības iestādes (NHA) izpilddirektors, atzinīgi novērtēja Indijas DPI vadību un tās spēju risināt dažādas problēmas, izmantojot ekosistēmas pieeju.

Globālas DPI repozitorija izveide un DPI iekļaušana G20 Deli deklarācijā parāda Indijas apņemšanos veicināt digitālo iekļaušanu un starptautisku sadarbību digitālo tehnoloģiju attīstībai.

