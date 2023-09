Huawei viedtālrunis Mate 60 Pro demonstrē Ķīnas vietējās tehniskās iespējas

Uzņēmums Huawei Technologies Co ir spēris nozīmīgu soli, demonstrējot Ķīnas progresu vietējo tehnoloģiju iespēju attīstībā, izmantojot savu jaunāko viedtālruņa modeli Mate 60 Pro. Šajā viedtālrunī ir pamanāms liels Ķīnā ražotu komponentu īpatsvars, kā arī Ķīnas izstrādātais un ražotais Kirin procesors.

Nojaukšanas analīze, ko veica TechInsights Bloomberg, atklāj, ka Huawei ieguva vairākas sastāvdaļas no Ķīnas uzņēmumiem. Mate 60 Pro ietver radiofrekvences priekšgala moduli no Beijing OnMicro Electronics Co., satelīta sakaru modemu no Hwa Create Co. un RF raiduztvērēju no Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc. atmiņa ir vienīgā. līdz šim identificēts ārvalstu komponents.

Paļaušanās uz vietējiem tehnoloģiju komponentu piegādātājiem ir iespaidīgs Huawei sasniegums, ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem tas saskārās pēc tam, kad 2020. gadā ASV sankcijas to izslēdza no moderno mikroshēmu un mikroshēmu ražošanas tirgus. Uzņēmums iepriekš bija paļāvies uz Amerikas piegādātājiem svarīgāko sakaru mikroshēmu ražošanā. un bija jāmeklē alternatīvi līdzekļi, lai ražotu savus procesorus un bezvadu mikroshēmas.

Neskatoties uz šīm likstām, Huawei izdevās izveidot viedtālruni ar pārsvarā Ķīnā ražotiem komponentiem, demonstrējot savu spēju orientēties tehnoloģiskajā embargo. Mate 60 Pro bezvadu ātrums ir līdzvērtīgs 5G ierīcēm, un ierīce neuzrāda neparastu akumulatora iztukšošanos.

Tomēr joprojām ir jautājumi par šo komponentu ražošanas apjomu un izmaksām. Huawei ir jākonkurē ar tādiem pazīstamiem spēlētājiem kā Apple un Samsung, kuru viedtālruņi izmanto mikroshēmas, kas ir vismaz divas paaudzes priekšā Huawei jaunākajam piedāvājumam. Neskatoties uz to, Mate 60 Pro izlaišanu bez detalizētām specifikācijām valsts mediji atzīmēja kā pierādījumu tam, ka ASV centieni ierobežot Ķīnas piekļuvi progresīvām tehnoloģijām ir bijuši neveiksmīgi.

Mate 60 Pro panākumi varētu būtiski ietekmēt Huawei un Ķīnas viedtālruņu tirgu. Analītiķi lēš, ka, ja Huawei pārdos 5 miljonus vienību, tas varētu kanibalizēt 38% no iPhone pārdošanas apjoma Ķīnā. Tomēr piedāvājuma ierobežojumi un zemā ražošanas ražība rada neskaidrību par Huawei spēju apmierināt pieprasījumu.

Tā kā Huawei turpina virzīties uz priekšu ar savām vietējām tehnoloģiju iespējām, atliek gaidīt, kā ASV reaģēs. Pārstāvis Maikls Makkols ir devis mājienu, ka Huawei piegādātāji, piemēram, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), varētu būt pārkāpuši ASV sankcijas. Šo notikumu iznākumam varētu būt tālejoša ietekme gan uz Huawei, gan uz globālo tehnoloģiju nozari.

