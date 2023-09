Kā izmantot Grav Jump Starfield: ceļvedis ceļošanai pa sistēmām

By

Ļoti gaidītajā spēlē Starfield viena no svarīgākajām funkcijām ir Grav jump. Šī novatoriskā spēja ļauj spēlētājiem ceļot pa dažādām planētu sistēmām un galaktikām. Ja vēlaties izpētīt dažādas planētas un mesties aizraujošos piedzīvojumos, jums būs jāapgūst Grav lēciens.

Līdzīgi kā starpzvaigžņu ceļojumu koncepcija zinātniskās fantastikas filmās, Grav lēciena izmantošana Starfield prasa dažus soļus. Pirmais un vissvarīgākais solis ir jaudas piešķiršana Grav piedziņai. Šis jaudas sadales process ir ļoti svarīgs veiksmīgam Grav lēcienam.

Lai veiktu Grav lēcienu Starfield, veiciet šīs vienkāršās darbības:

1. Atveriet zvaigžņu diagrammu un atlasiet sistēmu, uz kuru vēlaties doties. Ņemiet vērā, ka varat ceļot tikai uz sistēmām, kas apzīmētas ar baltu krāsu, savukārt sarkanās sistēmas pagaidām nebūs pieejamas.

2. Kad esat izvēlējies vajadzīgo sistēmu, noklikšķiniet uz pogas "Pārlēkt". Tas liks spēlei lūgt jums piešķirt jaudu jūsu Grav diskdzinī.

3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai atņemtu jaudu no citām sadaļām un saglabātu to rezervēs. Pēc tam pārnesiet uzkrāto jaudu uz Grav disku.

4. Pēc jaudas piešķiršanas mēģiniet vēlreiz sākt lēcienu, un jūsu Grav diskdzinis darbosies pareizi. Sākotnēji Grav disks var būt vājš, taču jums ir iespēja to jaunināt.

Lai uzlabotu savu Grav disku, apmeklējiet jebkuru no kuģu pakalpojumu tehniķiem, kas atrodas lielākajās pilsētās netālu no izkraušanas vietas. Grav diska jaunināšana ļaus jums doties uz zvaigžņu sistēmām, kuras citādi nebūtu pieejamas.

Atcerieties, ka jaunu zvaigžņu sistēmu izpēte un kuģa spēju uzlabošana ir abi Starfield pieredzes galvenie aspekti. Tāpēc izmantojiet Grav jump funkciju un dodieties aizraujošos spēles piedzīvojumos.

