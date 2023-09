Kā izdzēst lietotnes no sava Apple Watch

Lietotņu dzēšana no Apple Watch ir vienkāršs process, taču tas var nedaudz atšķirties atkarībā no jūsu lietotņu izkārtojuma. Kad noņemat lietotni no sava Apple Watch, tā tiek dzēsta tikai no paša pulksteņa, nevis no jūsu iPhone. iOS lietotne paliks jūsu iPhone tālrunī, ja vien neizvēlēsieties to dzēst atsevišķi.

Ja jūsu Apple Watch lietotnes ir sakārtotas režģa skatā, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Nospiediet Apple Watch pogu Digital Crown, lai skatītu savas lietotnes.

2. Pieskarieties ekrānam un turiet to, līdz parādās “View Options”.

3. Pieskarieties vienumam “Rediģēt lietotnes”.

4. Nospiediet pogu “x” blakus lietotnei, kuru vēlaties dzēst.

5. Lai apstiprinātu, nākamajā ekrānā pieskarieties “Dzēst lietotni”.

Ja jūsu Apple Watch lietotnes ir sakārtotas saraksta skatā, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Nospiediet Digital Crown, lai skatītu savas lietotnes.

2. Ritiniet uz leju līdz lietotnei, kuru vēlaties dzēst.

3. Pavelciet pa kreisi lietotnē un pieskarieties miskastes ikonai.

4. Lai apstiprinātu, nākamajā ekrānā pieskarieties “Dzēst lietotni”.

Ir svarīgi atzīmēt, ka, lai gan Apple ļauj dzēst daudzas savas lietotnes no Apple Watch, ir dažas lietotnes, kuras nevar noņemt. Tie ietver ziņas, tālruni, kalendāru, pulksteni un atgādinājumu.

Lietojumprogrammu dzēšana no sava Apple Watch var palīdzēt novērst jūsu ierīci un atbrīvot vietu citām lietotnēm. Turklāt tas ļauj pielāgot un sakārtot pulksteni atbilstoši savām vēlmēm.

Kopumā lietotņu dzēšana no Apple Watch ir vienkārša, un to var paveikt dažu minūšu laikā. Izbaudiet tīrāku un personalizētāku Apple Watch pieredzi, noņemot nevēlamās lietotnes!

Definīcijas:

– Apple Watch: viedpulkstenis, ko izstrādājis Apple Inc. Tas piedāvā dažādas funkcijas, piemēram, fitnesa izsekošanu, saziņu un lietotņu integrāciju.

– iOS: Apple Inc. izstrādātā operētājsistēma savām mobilajām ierīcēm, tostarp iPhone, iPad un iPod Touch.

Avoti:

– Apple atbalsts: https://support.apple.com/en-us/guide/watch/apd58fa9e2b1/watchos