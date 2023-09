IPhone 15 izmantos USB-C: kas jums jāzina

By

IPhone 15, Apple jaunākā ikoniskā viedtālruņa iterācija, ir veikusi lielas izmaiņas, kas varētu kaitināt dažus lietotājus. Lai atbilstu Eiropas noteikumiem, Apple ir nomainījis Lightning savienotāju pret jaunu ovālas formas USB-C savienotāju uzlādei. Tas nozīmē, ka lietotājiem būs jāaizstāj savi Lightning piederumi, piemēram, uzlādes kabeļi un austiņas, pret jauniem produktiem, kas izmanto USB-C.

Šī pāreja atgādina to, kad Apple 30. gadā pārgāja no 2012 kontaktu savienotāja uz Lightning, padarot daudzus piederumus novecojušus. Tomēr šoreiz atšķiras tas, ka lielākajai daļai cilvēku jau ir USB-C kabelis. Daudzas ierīces, tostarp austiņas, spēļu konsoles un Apple MacBooks, jau izmanto USB-C kā standarta uzlādes portu.

Pāreja uz USB-C ir atbilde uz Eiropas Savienības mandātu, kas paredz, ka visiem viedtālruņu ražotājiem līdz 2024. gadam ir jāievieš kopīgs uzlādes savienotājs. Tā mērķis ir samazināt vides atkritumu daudzumu, ļaujot patērētājiem izmantot mazāk strāvas kabeļu.

Lai gan uzlādes kabeļu standartizācija ir solis uz priekšu, ir svarīgi apzināties iespējamās briesmas, kas saistītas ar USB-C kabeļiem. Atšķirībā no augstas kvalitātes lādētājiem, lētākiem USB-C kabeļiem nav nepieciešamo mikroshēmu, lai aizsargātu ierīci no strāvas svārstībām. Lai nesabojātu tālruni, ir svarīgi ieguldīt izturīgos kabeļos no cienījamiem zīmoliem.

Ir svarīgi arī ievērot piesardzību, kur pievienojat USB-C kabeli. Pievienojot to avotiem ar augstāku spriegumu, nekā pieļauj jūsu tālrunis, var sabojāt ierīci vai pat saņemt elektrības triecienu. Izmantojiet augstas kvalitātes uzlādes ķieģeļus, lai nodrošinātu tālruņa drošību.

iPhone lietotājiem, kuri neplāno veikt jaunināšanu uzreiz, bet joprojām ir nepieciešami jauni lādētāji, bezvadu uzlāde ir rentabla alternatīva. ES pilnvaras attiecas tikai uz vadu savienojumiem, tāpēc bezvadu uzlādes ierīces, piemēram, Apple MagSafe vai bezvadu uzlādes paliktņi un statīvi, joprojām ir labi lietojami.

Kopumā, izmantojot pareizo kabeli un uzlādes bloku, pārejai uz USB-C jāsniedz tādas priekšrocības kā ātrāka datu pārsūtīšana un dažādām ierīcēm nepieciešamo kabeļu skaita samazināšanās. Tas nozīmē arī mazāk kabeļu, ko nēsāt līdzi ceļojumā vai ceļā uz darbu un mājām, jo ​​USB-C kļūst par izplatītāku uzlādes standartu.

